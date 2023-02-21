Mevduat faizlerinde Salı depremi! Bankada parası olanlar bunu yapan 32 gün sonra 10.000 TL para alacak
Yatırım yapmak için elinde parası bulunan kişiler Türk parasını elinde tutarak aynı zamanda kazançlı çıkmak isteyenler bunun için detaylı bir araştırma yapmaya başladılar.
Bankada parası olanlar bunu yapan 32 gün sonra 10.000 TL para alacak. Mevduat faizlerinde Salı depremi! Yatırım yapmak için elinde parası bulunan kişiler Türk parasını elinde tutarak aynı zamanda kazançlı çıkmak isteyenler bunun için detaylı bir araştırma yapmaya başladılar. İşte bu araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde detaylandırılmıştır.
Türk Parası ile Yüksek Faizli Yatırım İmkanı
Türk parası ile yatırım yapmak isteyenler paralarını bankaya yatırmak üzere harekete geçtiğinde ilk kez bir bankaya para yatırıyorsa bankanın hoş geldin faizinden yararlanabilmektedir. Bu kişilere verilen faiz oranları diğerlerine göre çok daha fazla olmaktadır. Bankaların açıkladığı faiz oranlarının ardından Türk parası olanlar bankaya yatırdıklarında bu paranın onlar için çok kazançlı bir sonuca ulaştığını görmektedir.
Yatırım yapmak için elinde parası bulunan kişiler Türk parasını elinde tutarak aynı zamanda kazançlı çıkmak isteyenler bunun için detaylı bir araştırma yapmaya başladılar. İşte bu araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde detaylandırılmıştır.
32 Gün Vadeli 500.000 TL Mevduat
Akbank
Vade Sonu Net Bakiye
511.660 TL
Yıllık Faiz Oranı
%28,00
Net Kazanç
11.660 TL
Alternatifbank
Vade Sonu Net Bakiye
511.244 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
11.244 TL
Aktif Bank
Vade Sonu Net Bakiye
511.244 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
11.244 TL
ING
e-Turuncu Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
511.244 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
11.244 TL
DenizBank
Vade Sonu Net Bakiye
510.827 TL
Yıllık Faiz Oranı
%26,00
Net Kazanç
10.827 TL
Fibabanka
Vade Sonu Net Bakiye
510.411 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,00
Net Kazanç
10.411 TL
haber24.com özel haber