Mevduat faizlerinde Salı depremi! Bankada parası olanlar bunu yapan 32 gün sonra 10.000 TL para alacak

Bankada parası olanlar bunu yapan 32 gün sonra 10.000 TL para alacak. Mevduat faizlerinde Salı depremi! Yatırım yapmak için elinde parası bulunan kişiler Türk parasını elinde tutarak aynı zamanda kazançlı çıkmak isteyenler bunun için detaylı bir araştırma yapmaya başladılar. İşte bu araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde detaylandırılmıştır.

Türk Parası ile Yüksek Faizli Yatırım İmkanı

Türk parası ile yatırım yapmak isteyenler paralarını bankaya yatırmak üzere harekete geçtiğinde ilk kez bir bankaya para yatırıyorsa bankanın hoş geldin faizinden yararlanabilmektedir. Bu kişilere verilen faiz oranları diğerlerine göre çok daha fazla olmaktadır. Bankaların açıkladığı faiz oranlarının ardından Türk parası olanlar bankaya yatırdıklarında bu paranın onlar için çok kazançlı bir sonuca ulaştığını görmektedir.

Yatırım yapmak için elinde parası bulunan kişiler Türk parasını elinde tutarak aynı zamanda kazançlı çıkmak isteyenler bunun için detaylı bir araştırma yapmaya başladılar. İşte bu araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde detaylandırılmıştır.

32 Gün Vadeli 500.000 TL Mevduat

Akbank

Vade Sonu Net Bakiye

511.660 TL

Yıllık Faiz Oranı

%28,00

Net Kazanç

11.660 TL

Alternatifbank

Vade Sonu Net Bakiye

511.244 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

11.244 TL

Aktif Bank

Vade Sonu Net Bakiye

511.244 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

11.244 TL

ING

e-Turuncu Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

511.244 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

11.244 TL

DenizBank

Vade Sonu Net Bakiye

510.827 TL

Yıllık Faiz Oranı

%26,00

Net Kazanç

10.827 TL

Fibabanka

Vade Sonu Net Bakiye

510.411 TL

Yıllık Faiz Oranı

%25,00

Net Kazanç

10.411 TL

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