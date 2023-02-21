İş Bankası’nın Promosyon Alacak Olanlar İçin Önemli Müjdesi

Haberin kısa özeti, promosyon için erken başvuru tarihi ile ilgilidir. Emeklilerin alacağı maaşa katkı sunan en önemli kalemlerden birisi de emekli maaş promosyonlarıdır. İş Bankası, 28.02.2023 tarihine kadar kendilerine başvuru yapan emekliler için 300 Lira ek ödeme yapacağını bildirdi. Kampanyaya dahil olabilmek için aranan tek şart, 28 Şubat’a kadar başvuru yapılmasıdır.

Maxi puan kazanarak, market alışverişleri için 300 Lira ek puan kazanılmaktadır. Gıda enflasyonun fazla olduğu ülkemizde emekliler için önemli harcama kalemi, market harcamalarıdır. Promosyon ödemelerinin yanı sıra böyle bir kampanya da emekliler için son derece avantajlı gibi gözükmektedir.

Kampanyanın Detayları Neler?

Kampanyanın detayları şu şekilde belirlenmiştir: Maksimum kart anlaşması olan marketlerden yapılacak alışverişler için geçerlidir. Bu sebeple, İş Bankası’nın internet sitesine girilip incelenmesi önerilir. Tek seferde 400 Liralık market alışverişi yapılması gerekir. Sonraki her 400 Liralık market alışverişi için 30 liralık indirim kazanılmaktadır. Peşin olarak yapılacak her 400 Liralık alışveriş sonrasında alınacak 30 Liralık indirim toplamı 300 Lirayı dolduracak şekilde devam edecektir. Maxi puanların kartlara yüklenme tarihi 03.03.2023 olarak bankaca belirlenmiştir.

Maxi puanların kullanım süresi ise 30.04.2023 tarihinde sona ermektedir. Sanal mağaza alışverişlerinde de maksi puanların kullanımı mümkün olacaktır. Çok sayıda emekli için son derece avantajlı olan bu uygulama sayesinde, market alışverişleri biraz daha uygun fiyatlara gelecektir. İş Bankası’nın bu türlü kampanyalarından haberdar olmak için resmi sitelerinin sık aralıklarla incelenmesi tavsiye edilir. Son yıllarda giderek artan teknoloji sayesinde pek çok kişi mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaktadır. Mobil alışverişler için de geçerlidir.

Hangi Kartlar Kampanya Kapsamında Yer Alıyor?

İş Bankası’nın Maximiles, Maksimum Genç, İş’te üniversiteli, MercedesCard, Maxipara, Maximum kartları kampanya kapsamındadır. İş Bankası, promosyon ve ek ödeme çalışmaları için enflasyon rakamlarını sıkı takip eden, bir senelik projeksiyonlara göre çalışma yapan bankaların başında gelir. Tüketici eğilimleri, hangi ürün gruplarında ne kadar fiyat artışı olduğu uzman ekiplerce incelenir. İncelemeler doğrultusunda banka müşterilerinin bütçelerine katkı sunacak bazı uygulamalar banka nezdinde gerçekleştirilir.