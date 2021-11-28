Metro Saldırganının Babası Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kanını donduran bir olay yaşanmış ve Kadıköy metrosunda bıçaklı bir saldırgan, kadın yolcuya hakaretler etmişti. Emrah Yılmaz isimli saldırgan Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elinde bıçak ile bir kadının tehdit etmeye başlamış ve o sırada bir cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınmıştı. Şüpheli Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz ise konu hakkında özel açıklamalarda bulundu ve Türk halkından özür diledi.

Baba Yılmaz, savcılığa oğlu hakkında 12 dilekçe yazdığını açıklarken oğlu Emrah Yılmaz'ın madde bağımlısı olduğunu, kriz geçirdiği zamanda ise kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini ifade etti. Oğlu hakkında açılan toplamda 23 davanın 12'sini kendilerinin açtığını aktaran Baba Yılmaz, 5 aydır oğulları ile aynı evde oturmadıklarını belirtti. 2 senedir oğlu Emrah Yılmaz ile hiçbir iletişimleri olmadığını belirten Yılmaz, evine de hiç gitmediklerini ve oğlunun yaptıklarının ağrına gittiğini söyledi. Türk halkı başta olmak üzere bayanlardan da özür dilediğini ifade eden Ziya Yılmaz, oğlu birine zarar verseydi vicdan azabından kendisinin öleceğini söyledi. Bunun yanı sıra oğlu Emrah Yılmaz'ın 2018 senesinde para vermemesi sebebiyle annesini de rehin aldığını ve daha sonra oğlunun 3 sene hapis cezasına çarptırıldığı nı da aktardı.

24 Kasım Çarşamba gününde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz isimli saldırgan bir kadını elinde bıçak ile tehdit etmiş ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırganın babası Ziya Yılmaz ise olay hakkında konuştu ve ona madde bağımlısı olduğunu belirtti.

Oğlunun rahatsız olduğunu, psikolojisinin bozuk olduğunu ifade eden Ziya Yılmaz, Emrah Yılmaz'ın madde bağımlısı olduğunu ve maddeyi bulamadığı zamanda saldırgan olduğunu aktardı. Evin içerisinde para istediğini, zorladığını, huzursuzluk yaptığını ifade eden acılı baba, vermediği durumda ise krize girdiğinde dolapları tekmelediğini açıkladı. Annesi ile kendisini de oğlunun tehdit ettiğini ifade eden Ziya Yılmaz, oğlunun sağı solu kırdığını da söyledi.