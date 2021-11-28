Yeni Varyant Omicron Sınırları Kapattırdı

Korana virüsün Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu değerlendirilen ve ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı, halkı paniğe sevk etti. Varyant hakkında uyarılar yapılması ile dünya alarma geçti ve Avustralya, İtalya, Almanya ve İngiltere söz konusu varyantı tespit ettiklerini aktardı. Bu sebeple İngiltere, ek tedbirler getirdi ve İsrail ise yabancılara sınırlarını kapatmayı ihmal etmedi.

Bulaşıcılığının daha fazla olduğu açıklanan Omicron varyantı sebebi ile İngiltere maske takma zorunluluğunu tekrardan getirdi. Omicron varyantının İngiltere'de görünmesi sonrasında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun başladığı açıklandı.

İngiltere başbakanı Boris Johnson, varyantın dünyada yayılmasının yüksek olduğunu belirtirken söz konusu tehlikeli varyantın dünyaya yayıldığını da söyledi. Koronavirüs aşılarının kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek olan kapsamlı bir mutasyon ile karşı karşıya olduğumuz da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. İtalya'da ise Mozambik’ten gelen bir kişide Omicron varyantının tespiti gerçekleşti.

Mozambik’ten gelen söz konusu kişinin çift doz koronavirüs aşısı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu da açıklandı. Pozitif koronavirüs vakanın ailesinden görüştüğü temas kişilerin de gözlem maksatlı olarak karantinaya alındı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

İtalya'nın yanı sıra Almanya'da da 2 kişi de yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu ve Omicron varyantı tespit edilen 2 vakanın 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği söylenildi.

Hollanda da yeni varyant ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ülkelerinde vakaların bulunduğunu söyledi. Hollanda'ya Güney Afrika'dan gelen 61 yolcudan bazılarında söz konusu yeni varyantın tespit edildiği vatandaş ile paylaşıldı. Açıklanan veriler sonrasında dünya alarma geçti ve pek çok ülke ek tedbir getirmeye başladı. Söz konusu yeni varyant görünen kişiler ise koronavirüs testi sonuçları negatif çıkana kadar karantina altında bekliyor.