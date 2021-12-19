Ahu Yağtu'dan Kardeşlerim Dizisi Açıklaması

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim isimli televizyon dizi projesinde Suzan isimli karaktere hayat veren yetenekli oyuncu Ahu Yağtu, elde edilen reyting oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sizler için ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun Kardeşlerim dizisinin reyting oranları hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgileri ve merak edilenleri haberimizin devamında yazdık. İşte katılmış olduğu bir ödül gecesinde dizisi hakkında önemli yorumlarda bulunan oyuncu ve açıklaması hakkında merak edilenler...

Ödül gecesine kırmızı kıyafeti ile katılan ve göz kamaştıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bu türde organizasyonların çok sık bulunmaması sebebi ile heyecanlı olduğunu ifade etti ve fit haliyle de göz doldurdu.

Oyuncu, Kardeşlerim isimli dizinin çekimlerine devam ettiklerini anlatırken konu hakkında merak edilen açıklamalarda da bulundu. Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin çekimlerinin tam hızla devam ettiklerini açıklayan Ahu Yağtu, full çalıştıklarını, sıkı çalıştıklarını ve iyi çalıştıklarını da söyledi. Yaptıklarının ekmeklerini de aldıklarını açıklayan ünlü isim reyting sonuçlarının da güzel geldiğini belirtti. Bu sebeple oyuncu kadrosunun ve kamera arkası ekibinin çok mutlu ve tatmin olduklarını dile getirdi. Kardeşlerim dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ahu Yağtu'nun dizinin elde ettiği reyting oranları hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Oyuncu, Kardeşlerim dizisinin ekibi olarak güzel bir iş yaptıklarının bilincinde olduklarına vurguda bulunurken dizinin iyi sonuçlar elde etmesinin de ekibi mutlu eden bir gelişme olduğunu söyledi. Ünlü isim bu sıralarda yalnızca Kardeşlerim isimli diziye kendini vermiş durumda olduğunu belirtirken başka bir projesine bulunmadığını da açıkladı. Diğer taraftan bahar ayları için bazı görüşmeleri olduğunu anlatan ünlü isim yeni projelerden ise bahsedemeyeceğini söyledi. Daha sonra ünlü oyuncu Ahu Yağtu ödül gecesinde sahneye çıktı ve meslektaşı olan Aybüke Pusat’a eşitlik ödülünü takdim etti.