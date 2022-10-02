Merve Boluğur ile Mert Aydın Evlendi! Gelinlik Çok Beğenildi

Bu akşam Mert Aydın ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yapmış olduğu hamle ile dikkatleri üzerine çekti. Gelinliği ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Merve Boluğur hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Sosyal medya hesabından düğüne hazırlandığı anları da paylaşmayı ihmal etmeyen sevilen oyuncu günün en çok konuşan ismi oldu. Bunun yanı sıra Mert Aydın ile nikah masasına oturan sevilen oyuncu soyadını Aydın olarak güncelledi ve bu hamle ile hayranlarını mutlu etti.

Merve Boluğur 2015 senesinde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenmiş ve çift 2 sene sonra anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı. Bugün 2. kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Mert Aydın ile dünyaevine girdi ve sosyal medya hesabından soyadını Aydın olarak güncellemeyi ihmal etmedi. Ünlü isim uzun süredir ekranlardan uzakta kalmış ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmişti. Sevgilisi Mert Aydın'dan geçtiğimiz ay evlenme teklifi falan ünlü isim bu teklifi kabul ederek Mert Aydın'a Evet yanıtını vermişti.

Sosyal medya hesabından ünlü oyuncu mutlu haberi duyurdu ve yapmış olduğu paylaşıma “Evet dedim kocam” notunu düşerek bu paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bu akşam evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti yaklaşık olarak 4 aydır aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabından düğüne hazırlandığı anları paylaşan sevilen oyuncu mutlu halleriyle gündemde yer aldı. Twitter gündeminde ve en üst sıralarda yer alan başarılı oyuncu Merve Boluğur straplez model bir gelinlik tercih etti. Bunun yanı sıra düğün öncesinde de sürpriz bir hamle gerçekleştiren ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabından soyadını güncellemeyi unutmadı.

Aydın olarak sosyal medya hesabından soyadını güncelleyen başarılı oyuncu Merve Boluğur yapmış olduğu hamle ile takipçilerinin dikkatini çekti. “Gelin” notu ile de bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu siyah beyaz çekilen fotoğrafı ile çok beğenildi. Hayranlarından yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü oyuncu çok sayıda tebrik mesajı da aldı. Geçtiğimiz günlerde yapacağı evlilik hakkında konuşan Merve Boluğur sevgi, aşk evliliği yapacağını açıklamış ve evlilik teklifinin çok hoşuna gittiğini söylemişti. Evlilik teklifinin gayet güzel olduğunu ifade eden ünlü oyuncu kendisi için ten uyumunun da çok önemli olduğunu belirtti. Sarıldığı ve dokunduğu zaman sevebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu açıklayan Merve Boluğur, Mert Aydın ile evlenme kararı alması ile adını söz ettirmişti. Sizler için haberimizin devamında Merve Boluğur ile Mert Aydın evliliği hakkında detayları yazdık

Mert Aydın ile yaşadığı aşk sebebiyle çok mutlu olan Merve Boluğur, heçtiğimiz ay almış olduğu evlilik teklifi ile güzel haberi paylaşmıştı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı da olan ünlü isim sevgilisine “Evet” yanıtı verdiğini açıklamış ve kısa süre içerisinde nikah masasına oturacaklarını belirtmişti.