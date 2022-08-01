Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Olma Süreci Şaşırttı

Genç ve başarılı oyuncular arasında yer alan Mert Yazıcıoğlu, bugüne kadar rol olarak performans sergilediği her projede adından söz ettiren bir isim olmuştu. Seyirci kitlesi ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun role ne kadar sarıldığını iyi bir şekilde görüyor ve oyuncuyu takdir ediyor. Yazıcıoğlu genç kuşak oyuncuları arasında parmakla gösterilen birisi olmuş ve tercih ettiği diziler ile dikkatleri üzerine çekmişti. Çok farklı karakterler ile başarılı performans sergileyen Yazıcıoğluoğlu, her rolüyle seyirci kitlesini şaşırtmaya ve övgüler toplamaya devam ediyor.

Yapımcıların da gözdesi konumunda olan Mert Yazıcıoğlu isimli genç oyuncu, kendi kuşağı arasındaki pek çok oyuncu tarafından seviliyor. Samimi, çalışkan tavrı ve duruşu kadar kişiliği ile de sevenlerinin beğenisini toplayan ünlü isim aşk hayatı ile de adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan genç sevgilisi Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, Afra Saraçoğlu ile yaşadığı birliktelik ile sık sık gündemde adından söz ettiriyor. Sizler için ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında detaylı bilgileri ve çiftin birliktelikleri hakkında merak edilenleri haberimizin devamını yazdık.

Sosyal medya hesaplarından zaman zaman birlikte oldukları fotoğrafını paylaşan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ismindeki iki sevgili kariyer hayatları gibi ilişki hayatlarında da emin adımlar ile ilerliyor.

Çağan Irmak'ın Dedemin İnsanları filmi ile oyunculuk mesleğine adım atan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu 1993 doğumludur. Filmde rol aldığı sırada üniversitede işletme bölümünde okuyan genç isim ani bir karar ile oyunculuk mesleğine geçiş yaptığını anlatmıştır. Bu süreci Lofficiel Hommes Türkiye'ye vermiş olduğu bir röportajda anlatan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, hayatında aldığı en radikal karar hakkında konuştu. Üniversitede işletme bölümünde okuduğu sırada bölümü bırakıp oyunculuk hayalinin peşinden koşmasının hayatının en radikal kararı olarak açıklayan Mert Yazıcıoğlu, dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk için aldığı tüm risklere değecek bir yol olduğunu ifade eden genç oyuncu, bunu yapacağına inandığını ve elinden gelen her şeyi yaptığını da anlattı.

Üniversitede okuduğu sırada bir arkadaşının oyuncu olduğunu ifade eden Mert Yazıcıoğlu onun setine gidip ortamı gördüğü zaman bu mesleği yapmaya karar verdiğini ifade etti. Yazıcıoğlu daha sonra Ümit Çırak ile tanıştığını ve mesleğe ilk adımı attığını ifade ederken konu hakkında merak edilenleri de ifade etti. 2011 senesinde Dedemin İnsanları filmi ardından 2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde rol aldığını açıklayan ünlü oyuncu Karagül dizisinde hayat verdiği Baran karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Fox Tv ekranlarında 2013 senesinde izleyici karşısına çıkan Karagül dizisi ile beraber kariyer hayatını hızlı adımlar ile ilerlemeye başlayan Mert Yazıcıoğlu, daha sonra pek çok projede performans sergilemiştir. Bir Annenin Günahı, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed bir Cihan Fatihi, Ölüm Zamanı, Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 gibi dizilerde performans sergileyen ünlü isim bunun yanı sıra İyi Oyun isimli filmde de rol almıştır.

Özellikle kısa bir süre önce Aşk 101 dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen ve dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu bir sonraki projesi ile heyecan içerisinde bekleniyor.