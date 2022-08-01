Cumhurbaşkanlığı destekli ihtiyaç kredisi başlayacak! Nakit sıkıntısı olan ve borcu olanları ilgilendiren haber geldi

Destek kredisi kullanacak olan kişiler eğer ihtiyaç kredisi alarak bütün banka borçlarını kapatmak istiyorlarsa, yeni yapılan bu kampanya katılarak, devlet destekli olarak kredi kullanabilmektedir. Cumhurbaşkanlığı destekli olarak verilecek ve sadece kamu bankaları üzerinden ödenecek olan bu kampanyada, bugün itibariyle başvurular alınmaya başlayacak.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte devlet destekli olarak 50000 TL'ye kadar verilen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri alabilmektedir.

DEVLET DESTEKLİ ÖDEME!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden devlet destekli olarak verilecek. 50000 TL, ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara ödemeler yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar, 3 ay ertelemeli kredi verecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirecek bu bankalar üzerinden alacaklara 36 ay vadeli kredilerde ilk tercihleri, borç kapatma kredisi olmaktadır.

Diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarımızı kapatarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredilerde sizlere en düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılarak, devlet destekli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli olan kişilerin de katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini yapacak olan kişilere mobil uygulama üzerinden de kredi şansı sunacaktır. Cumhurbaşkanlığı destekli olarak verilen bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara hızlı birşekilde sonuç verilerek, kredi kullandırılmaktadır. Sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredinizi alabilecek ve ihtiyaç kredisi haricinde diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak içinde destek kredisi kullanabileceksiniz...