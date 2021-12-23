Mersin’de Öz Yeğenlerini Diri Diri Yakmak İstedi

Mersin'de yaşanan dehşet verici olayda iki çocuk annesi olan genç kadın husumetli olduğu akrabaları tarafından çocukları ile beraber yakılmaya çalıştıklarını anlattı ve evlerinin yatak odasının penceresinin kaçarak kurtulduklarını öne sürdü.

Işıl Acer isimli iki çocuk annesi kadın, ateşe verilen evin eşyaları ile beraber küle döndüğünü anlattı ve olayı gerçekleştirenlerin kendisi de iki çocuğu ile tehdit ettiğini söyledi. Suçlu olanların cezalarını çekmelerini istediğini de açıklayan söz konusu anne, bunu öz dayılarının yaptığını açıkladı. Her şeyinden ve evinden vazgeçtiğini belirten Işıl Acar, evde çocuklarının olduğunu ve yanabileceklerini söyledi.

Korkunç olay Mersin Merkez Mezitli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi ve Işıl Acer isimli kadın kavgalı olduğu akrabaları tarafından içerisinde iki çocuğunun da bulunduğu evinin yıkıldığını öne sürdü. 4 ve 2.5 yaşlarında iki çocuğu bulunan anne yapmış olduğu açıklamalarda daha önce problem yaşadığı akrabalarının kendisini yakmaya çalıştıklarını, arabasını kırdıklarını ve annesini darp ettiklerini söyledi. Bunu yapanların ise öz dayıları olduğunu açıklayan Işıl Acer, adalet istediğini belirtirken her şeyden vazgeçtiğini fakat evin içerisinde çocuklarının olduğunu ve onların yanabileceklerini söyledi.

Yaşadığı dehşet anları anlatan Işıl Acer, 17 Aralık Cuma günü öğleden sonra akrabaları ile kavga ettiğini söyledi ve eşinin çalışması sebebiyle evde olmadığını belirtti. Söz konusu şahıs korktuğunu, çocuklarının can güvenliğinin bulunmadığını ve o gece uyuyamadığını belirten anne gece saat 03.00’te öz dayılarının geldiklerini, ellerinde benzin bidonu ile kendisini çocukları ve canı ile tehdit ettiklerini ve hakaret ettiklerini anlattı.

Dünyasının başına yıkıldığını söyleyen genç kadın, evin kapısını içeriden kilitlediğini, yatak odasından kaçtığını ve komşularından evinin yandığını öğrendiğini belirtti. Gece öz dayılarının geldiği zaman kendisini yakacakların söylediklerini ve çocuklarını da tehdit ettiklerini belirtti. Bunun yanı sıra söz konusu şahısların daha önce 3 aylık bebeğini düşürdüklerini de anlattı.