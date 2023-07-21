Merkez Bankası, uzun bir süredir merakla beklenen faiz kararını sonunda duyurdu. Alınan karara göre, politika faizi yüzde 17,5 olarak belirlendi. Önceden yapılan tahminlerde faiz beklentisi yüzde 20 seviyesindeydi, ancak alınan kararla birlikte beklentilerin altında bir faiz artışı gerçekleştirildi.

Para Politikası Kurulu'nun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltme kararı aldığı açıklanan faiz kararı, enflasyon ve dezenflasyon süreçlerini kontrol altına almayı hedefliyor. Açıklamada, temel amacın dezenflasyonun en kısa sürede sağlanması, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması olduğu belirtildi. Bu nedenle, parasal sıkılaştırma sürecinin devam edeceği kararına varıldı.

Ancak faiz kararının ardından ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, ekonomi yönetimine yönelik önemli bir eleştiri getirdi. Eğilmez, yapısal reformların desteklenmediği takdirde küçük faiz artışlarının yeterli olmayacağını ifade etti. "TCMB Politika faizini yüzde 17,50'ye çıkardı. Zahmet oldu aslında. Yapısal reformların yapılmadığı, hiçbir ekonomik programın açıklanmadığı bir ortamda kerhen artırılan faizle bir yere varmak mümkün değil" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Eğilmez'in bu açıklaması, yapısal reformların ve ekonomik programların ekonomi için önemini vurguluyor. Sadece faiz politikalarıyla sorunların çözülemeyeceğine dikkat çekiyor ve ekonomik istikrarın sağlanması için yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Politika faiz kararı ve ekonomist Mahfi Eğilmez'in yapısal reformlara vurgu yapan açıklaması, ekonomi alanında önemli bir tartışma konusu olacak. Ekonomik istikrar ve enflasyon kontrolü için uzun vadeli politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği, ekonomi yönetiminin odaklanması gereken önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası'nın aldığı politika faiz kararı ve Mahfi Eğilmez'in yapısal reformlara yönelik eleştirisi, gelecekteki ekonomi politikalarının belirlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için önemli bir referans olacak. Bu gibi kararlar ve eleştiriler, ülke ekonomisinin yönetimi açısından yakından takip edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.