Merkez Bankası Faizleri Düşürecek! Merkez Bankası PPK Toplantısı Ne Zaman?

Hal böyle olunca da iş adamından çalışana kadar her kesim vatandaşımız Merkez Bankası toplantısı ne zaman olacak merak ediyor. Faizler düşecek mi? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde

Merkez Bankası’nın ne zaman toplanacağı ve faiz kararı alacağı temmuz ayına girdiğimiz ilk günden itibaren gündemde. Her ay gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı ile ülkemizde para politikası belli oluyor. Dolar kuru, altın ve piyasalar bu karara göre şekilleniyor. Para Kurulu Politikası yanı PPK toplantısı ne zaman yapılacak bu yüzden de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her ay belli aralıklarla düzenlenen Merkez Bankası toplantısı bu ayda yapılacak. Piyasaların gözü kulağı ise toplantıda… İşte Türkiye Merkez Bankası temmuz ayı toplantısı ve uzman beklentileri...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası takvimine göre bu ayki toplantı 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Toplantı sonuçları ve faiz kararı ise 14:00’da basınla paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI KAÇ?

Türkiye Merkez Bankası haziran ayında yaptığı PPK toplantısında faiz kararını pas geçmişti. Bu nedenle politika faizi hala Yüzde 19.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? FAİZLER DÜŞER Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası salgın başladığında faiz indirimine gitmişti. Fakat kısa süre sonra enflasyon ve yükselen dolar kurunun baskısıyla ekonomi yönetiminde köklü değişikliklere gitti. Bu adımların yanı sıra bir de Merkez Bankası para sıkılaştırma politikasına geçti. Bu adımlarla birlikte faizler kademeli olarak yükseltildi. Merkez Bankası politika faizi ise şu an Yüzde 19 seviyesinde. En son açıklanan enflasyon rakamlarının üstünde. Bu nedenle bazı uzmanlar Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Capital Economics Gelişme olan piyasalar uzman ekonomisti William Jackson, Merkez Bankası’nın politikalarını tahminlerini AA muhabirleriyle paylaştı. Buna göre uzman ekonomist isim temmuz ayında faiz indirimi bekliyor. Bu yıl sonuna kadar da Merkez Bankası’nın politika faizinin Yüzde 14 bandına düşebileceğini aktardı.

UZMANLAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçen ay piyasaların beklentisi yönünde hareket etmişti. Politika faizleri düşmemiş ve sabit kalmıştı. Neden olarak ise açıklamada enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek olması gösterilmişti. Enflasyon belirgin düşüş sağlanana kadar da para sıkılaştırma politikasının devam edeceği mesajı verilmişti.

Geçen ay yapılan açıklamalar da en çok dikkat çeken nokta ise enflasyona karşı olan mücadeledeki sıkı duruşun kararlılıkla devam edeceğinin vurgulanması olmuştu. Baş ekonomist Jackson, Türkiye Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek itibariyle para politikasını gevşetmesini bekliyor.

Uzman isim Jackson, en son yayımlanan rapordaki açıklamalara dikkat çekerek Türk lirası baskı altındayken zaten bir faiz indirimi beklenmiyordu dendi. Politika faizinin Yüzde 19, mevcut enflasyonunda Yüzde 16,59 olduğunu ifade eden uzman isim politika faizinin enflasyonun üzerinde olduğundan dolayı Merkez Bankası faiz indirimi için açık kapı bulunuyor yorumunu yaptı.

Aynı zamanda Jackson, Merkez Bankası cari dengenin toplanacağından da emin bu da faiz indirimine gitmesi için bir neden daha yorumunda bulundu. Jackson, ihracatın güçlü devam etmesi, kredi büyümelerinin azalması, altın ihracatının gerilemesi cari açığı düşürecek sebepler diyerek TCMB turizm faaliyetlerine güvenip faiz indirimine gidebilir dedi.

Temmuz ayından itibaren Türkiye’de tekrardan faiz indirimine gidilebileceğini açıklayan uzman isim yıl sonunda politika faizinin Yüzde 14 bandında olabileceğine işaret etti.