5000 TL Kredi Kampanyası Duyurusu Yapıldı, Vakıfbank, TEB, ING ve Denizbank Başvuruları Almaya Başladı, Hemen Onay

5000 TL kredi destekleri başladı. 5000 TL destek ödemelerini alabilirsiniz. 4 banka kendi internet sitesinden duyuru yaptı. İhtiyaç kredileri her bankanın kendine özel kredi kampanyaları ile birlikte belirli limitlerde verilmektedir. 5.000 TL kredi almak istediğinizde genellikle her bankanın bu kredi için bir kampanyası vardır. Sizlere bu yazımızda hızlı onay alabileceğiniz ve hemen kredi kullanabileceğiniz bazı bankalar hakkında bilgiler vereceğiz. Sizde eğer 5.000 TL ihtiyacınız varsa bu bankalardan işlem yaparak ihtiyacınızı hemen giderebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler kredilerini kullanacaklardır. Kredi onayı alabilmeniz için kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan, bankalarda sıkıntısı olan kişiler maalesef kredi onayı alamayacaklardır.

Vakıfbank 5.000 TL Kredi Başvurusu

Kamu bankası olan Vakıfbank, ihtiyaç kredilerinde anında onay veren bankalardan birisidir. Bu bankanın şubelerine giderek 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Banka en az 6 aylık sigortası olan veya emekli olan kişilere kredi vermektedir. Banka şubesine giderken bankanın istediği kimliğiniz ve gelir belgeniz olacaktır.

TEB 5.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredilerinde hızlı onay alacağınız bir diğer banka ise TEB’dir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler bu bankadan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 5.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız banka size kimlikle bu kredinizi kullandıracaktır. Banka şubeleri, ATM ve müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu yapabilir, bu bankada hesabınız varsa internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden yaptığınız kredi başvurusu onay alırsa hemen kredinizi kullanacaksınız.

ING 5.000 TL Mini Kredi Başvurusu

Sadece kimlikle kullanabileceğiniz bu bankanın kredi kampanyasının adı mini kredi olarak bilinmektedir. ING ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda 5.000 TL kredi onayı alırsanız bu krediyi internet bankacılığından veya bankadan sadece kimliğinizle kullanabilirsiniz. ING üzerinden mini kredi başvurusunu www.ing.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Sonuç hemen size söylenecektir. Onay alırsanız bu krediyi şubeden alabileceksiniz.

Denizbank 5.000 TL Kredi Başvurusu

Bankanın SMS kredi servisini kullanarak hemen ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Kredim yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC Kimlik numaranızı yazarak 3280’e mesaj atarsanız kredi başvurunuz anında değerlendirilip sizlere sonuç gönderilecektir. 36 ay vadeli olarak bu krediyi kullanabilirsiniz. Banka kredi onayı verdiğinde kimliğinizle en yakın Denizbank şubesinden kredi kullanacaksınız. Banka ayrıca Deniz mobil uygulaması üzerinden ve internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yaptırmaktadır. Denizbank kredi başvurusu internet üzerinden yaparsanız mobil bankacılıktan onay aldığınız krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz.