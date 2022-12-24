Merkez Bankası Faizi %9 da Sabit Tutunca Olanlar Oldu!

Geçen ay ,5 olan faiz oranlarını %9'a indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu ay beklendiği gibi faiz oranlarını %9'da bıraktı. Merkez bankası açıklaması şöyle: Türkiye'nin yaptığı stratejik çözüm arayışları ve çözümler sayesinde iyi yönlü gelişmeler oluyor: "Kısıtlamaların olumsuz etkisi hafifletilmiş olsa da üretici ve tüketici enflasyonu uluslararası standartlara göre yüksek kalmaya devam ediyor." "Yüksek küresel enflasyonun enflasyona etkisi beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar yakından takip edilmektedir."

Açıklamanın ardından şu açıklama yapıldı: Merkez bankası ve diğer politikacıların geliştirdiği yeni destekleyici uygulamalar ve araçlarla finansal piyasalarda artan belirsizliğe çözüm bulmak amacıyla faiz artırım döngülerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. 2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü büyüme sağlandı. Ancak, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyor.

Ancak, dış imalat talebinin iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkisi halen sınırlıdır. İstihdam artışı, karşılaştırılabilir ekonomilere göre daha olumluydu. İstihdam artışına katkı sağlayan sektörlere baktığımızda, büyüme ivmesinin yapısal kazanımlarla desteklendiğini görüyoruz. Büyümenin oluşumunda sürdürülebilir kalkınma bileşeninin payı artarken, turizmin cari işlemlere güçlü katkısı beklentilerin üzerinde devam etti. Ayrıca, artan enerji fiyatları ve önemli ihracat pazarlarında resesyon ihtimali ödemeler dengesi cari hesabını etkilemeye devam etmiştir. Ödemeler dengesi cari kalemlerinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı olarak sürdürülmesi fiyat istikrarı yönünden mühimdir.