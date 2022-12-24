Asgari Ücret Açıklandı, Hesaplamalar Yapıldı!

Yeni senede geçerli olan 8 bin 506 liralık asgari ücrete ek olarak işverenler çalışan başına 250 lira devlet desteği alacak. Asgari ücret düzeyine kadar tüm işçi ücretleri gelir vergisi ve damga vergisinden muaftır ancak 2023'ün ilk altı ayı için 100 lira olan destekte 250 liraya artış söz konusu.

İşçiler de asgari ücret desteğinden yararlanıyor. Asgari ücret sübvansiyonu, aylık ikramiye ve yardım makbuzu veya kısa vadeli ikramiye alabilmek için 2022 ikramiye beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulmaması gerekir. Asgari ücret desteği kesintisi, bir sonraki ayın sigorta primlerine katkı payından düşülecek.

Örneğin Ocak ayına ait tazminat beyannamesi Şubat ayında düzenleneceği için bu belgenin alındığı tarihteki sigortalı sayısına göre tazminat tutarı belirlenecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 54,66'lık artışın asgari ücretin üstünde çalışanların gelirini artıracağını belirterek, "Yeni asgari ücret diğer çalışanların refah oranına yansıyacak" dedi. Ücretliler ve memurlar dâhil olmak üzere çalışanlar asgari ücrete kadar olan paraları üzerinden gelir vergisi ve damga vergisinden muaftır. Asgari ücretin vergiden muaf olması sadece brüt ücret alanların lehine işliyor. Net gelir elde edenler, gelir vergisi diliminden etkilenmezler, bu nedenle fayda sağlamazlar. Bundan yalnızca işverenleri yararlanır. Ayrıca bir işverenin asgari ücretliye harcayacağı para sigortası ile birlikte 12 bini geçiyor.