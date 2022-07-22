Brent Petrol Neden Yükseliyor?

Brent tipi ham petrol varilleri, ambargo nedeniyle Rus petrolünde düşüş beklentisiyle uluslararası piyasada 105,12 dolardan işlem görüyor. Brent ham petrolü uluslararası piyasada varil başına 105,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,78 dolara yükselen Brent ham petrolünün varil fiyatı günü 103,86 dolardan kapattı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı sabah 9:15 itibariyle yaklaşık 105,12 dolardan yüzde 1,21 arttı.

Aynı zamanda West Texas Intermediate (WTI) Ham Petrol, varil başına 97,53 dolara alıcı buldu. Devam eden jeopolitik riskler nedeniyle küresel arz kısıtlamalarına ilişkin endişeler ve Rusya'nın ambargolar nedeniyle petrol tükenmesine ilişkin beklentiler fiyat artışlarını etkiledi.

Asya'dan gelen güçlü talep sinyalleri ve Hindistan'ın benzin talebinin yüksek fiyatlara rağmen Haziran ayında rekor seviyelere yükseldiğini gösteren veriler de fiyatların yükselmesine yardımcı oldu.

Ancak, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yavaşlayan talep, güçlenen dolar ve artan durgunluk endişeleri gibi temel ekonomik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini yavaşlattı.

Piyasa, önümüzdeki hafta yapılacak Federal Rezerv toplantısına odaklanıyor. Para piyasalarının Temmuz ayındaki Federal fiyatlandırmada 75 baz puan yükselme şansı %66, bankaların ise Eylül toplantısında 75 baz puan ve 50 baz puan yükselme şansı %33, cinsiyetin %50 olacağı tahmin ediliyor. Teknik olarak Brent ham petrolü için 105,19 dolar ile 105,37 dolar aralığı direnç olarak kabul edilebilir ve 10,80 dolar ile 10,59 dolar aralığı destek olarak kabul edilebilir.