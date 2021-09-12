Merkel, AB Sınırındaki Göçmen Baskısını 'Kabul Edilemez' Olarak Nitelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumartesi günü yaptığı açıklamada, mültecilerin Belarus sınırındaki Polonya ve diğer Avrupa Birliği üyelerine baskı uygulamak için kullanılmasını kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Şansölye olarak Polonya'ya son resmi ziyareti olmasını beklediğini söylediği bir basın toplantısında konuşan Merkel, Beyaz Rusya'ya ve aynı zamanda Polonya'ya, Polonya ile Beyaz Rusya sınırı arasında kalan zor insani koşullarda yaşayan insanlara yardım etmek için çağrıda bulundu.

AB'ye ulaşmaya çalışan kişilerin kullanılmasıyla bu tür hibrit saldırıların gerçekleştirilmesini "tamamen kabul edilemez bulduğunu" vurguladı ve bunun aynı zamanda yakın tarihli bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği bir mesaj olduğunu hatırlattı.

Polonya, Litvanya ve Letonya, son aylarda Belarus'tan Iraklılar, Afganlar, Suriyeliler ve Afrikalıların geçişlerinde artış gördü. Üç AB ülkesi Belarus'u göçmenleri sınırlarının ötesine itmekle suçluyor ve bunu AB'ye karşı "hibrit savaş"ın bir unsuru olarak gördüklerini söylüyor. Merkel, Polonya Cumhurbaşkanı Mateusz Morawiecki ile Varşova Kraliyet Hamamları parkındaki bir sarayın önünde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İkili, 11 Eylül 2001 saldırılarının yıldönümünü ve siber saldırılardan kaynaklanan yeni tehditler gibi Afganistan'daki son gelişmeler ışığında güvenlik konularını görüştüklerini söyledi.

İklim politikası ve AB'nin hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini düşündüğü Polonya'daki yargı sistemindeki değişiklikler konusunda Varşova ile Brüksel arasında devam eden bir anlaşmazlık da dahil olmak üzere Avrupa sorunları da gündeme geldi.

Merkel, sorunun diyalog yoluyla çözülebileceğini umduğunu söyledi. 2005 yılından bu yana şansölye olan Merkel, bu ay yapılacak bir seçimden sonra istifa etmeyi planlıyor.

Morawiecki, bazı anlaşmazlıklara rağmen Polonya-Almanya ilişkisinin Merkel'in yönetimde olduğu dönemde geliştiğini söyledi. Morawiecki, "Ekonomik ilişkilerimiz çok iyi, Polonya şirketleri Alman şirketleri ile işbirliği içinde büyüyor ve bunun tersi için çok minnettarım." Dedi. “Çeşitli farklılıklara rağmen, her şeyden önce bizi birleştiren şeyi vurgulayabiliyoruz” dedi. Merkel ayrıca, Varşova'daki İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyarak andı.