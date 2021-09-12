Aşk-ı Memnu Yönetmeni Kanal D ile Anlaştı!

Hilal Saral, bugüne kadar pek çok başarılı projelerde yer alarak kariyerinde ustalaşmış bir isim. Türk televizyon tarihinin en sevilen ve ilgi çeken yapımlarına imza atan Hilal Saral, bu kez farklı bir proje ile gündeme geldi.

Ünlü yönetmen bugüne kadar ortaya çıkardığı yapımlar ile öne çıkmayı başarmıştı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de başarıya ulaşmış projelere adını yazdıran Saral, yeni sezonda yeni bir proje ile dönüş yapacak.

1998 senesinde ekranlara getirilen Aynalı Tahir isimli dizi projesinden bugüne kadar yönetmenlik tecrübesini her an arttırarak ilerleyen Hilal Saral, yeni müjdeyi verdi. Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Elveda Derken ve Kara Sevda gibi birbirinden başarılı yapımlar Hilal Saral'ın imzasını taşıyordu.

İntibah Romanı Dizi Oluyor!

Projenin hazırlıklarının BKM tarafından yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve dizinin yayın adresi ise Kanal D olarak bildirildi. Projenin İntibah isimli Namık Kemal romanından uyarlanacak ise dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Yeni dizinin konseptini hazırlayan Hilal Saral, oyuncu seçimleri ile ilgili de çalışmalar yürütüyor.

İntibah Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Aşk-ı Memnu yönetmeni Hilal Saral'ın üzerinde çalıştığı proje ile ilgili detayları bildirdi. Dizinin senaryo ekibi hakkında değişiklikler olduğu bilgisine ulaşıldı ve Saral'ın senaryo konusunda titiz olduğu öğrenildi.

İntibah Dizisi Ne Zaman Başlayacak? İntibah Dizisi İlk Bölüm Tarihi!

Çeşitli oyunculara başrol teklifi yapıldığı ifade edilirken Demet Özdemir'in de bu isimler arasında yer olduğu açıklandı. Dizi ile herhangi bir oyuncu arasında henüz bir anlaşma yapılmadı fakat görüşmeler de yoğun bir şekilde devam etmekten.

Namık Kemal tarafından 1976 senesinde yazılmış İntibah romanının diğer ismi ise Sergüzeşt-i Ali Bey’dir. Ali Bey, romanda iyi yetişmiş bir karakter olarak okuyucu karşısına çıkmaktadır fakat aşık olması ile hayatı altüst olur. Yeni dizi projesinde senaristlerinin karakter isimlerini değiştirmeden aynı şekilde kullanacağı tahmin edilmekte.