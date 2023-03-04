Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Adayı Çağrısına Yanıt Verdi!

Altılı Masa’nın gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında İyi Parti Lideri Meral Akşener bir basın toplantısı düzenlemiş ve partisinin kıskaca alındığını, baskı altında olduğunu ve buna boyun eğmeyeceklerini ifade etmişti. Altılı Masa’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bildiren Meral Akşener, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak onlardan cumhurbaşkanı adayı olmalarını talep etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu Ankara'da buluşma yapmaları sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalar yaparak Meral Akşener'in çağrısına yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceklerini yazdı. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ittifakın eksilmeden büyüyeceğinden şüphe duymadığını söyledi. İki büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in adaylık çağrısı yapması sonrasında Ankara'da buluşarak durumu değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Mansur Yavaş ile gerçekleşen toplantı sonrasında bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in çağrısına yanıt vererek günün en çok konuşulan ismi oldu. Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladı olarak ittifak masasında milletin arzu ettiği birlik içerisinde iradeyi temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve millet ittifakının çoğalarak eksilmeden büyüyeceğinden şüphe duymadığını yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu gibi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Twitter hesabına yazmış oldukları ile dikkatleri üzerinde topladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bugüne kadar yapmış oldukları açıklamalarda hareket etmeyeceklerini belirttiklerini hatırlatan Mansur Yavaş, hala aynı çizgide olduklarını aktardı. Millet İttifakı’nın tüm paylaşımları ile yola devam etmelerini temenni ettiklerini belirten Mansur Yavaş bu şekilde aday olmayacağını da açıkladı.