Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Yapılan görüşmeler, toplam 4 milyon memuru ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra 2,5 milyon memur emeklisi için de yapılan görüşmeler önem arz ediyor. Memur-SEN, zam ve diğer konulardaki teklifini hükümete iletti. Yeni toplantıda hükümetin de zam talebini iletmesi bekleniyor.

2024-2025 yılı için zam oranının yeni toplantıda netleşmesi bekleniyor. Memur-SEN, zam talebini üçer aylık dönemlerde olacak şekilde hükümete iletti. Memur-SEN taleplerini değerlendiren hükümet buna göre uygun bir zam kararı verecek. Memur-SEN, piyasa koşullarına uygun oranda bir zam talep ediyor.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur maaş zammında hükümetin teklifinin bugün belli olması bekleniyor. Toplantı tarihi daha önce 14 Ağustos olarak açıklanmıştı. Bu tarihte bir değişiklik olmazsa bugün için hükümetin zam teklifi belli olacak.

Memur-SEN, en düşük memur maaşının 30 bin TL seviyesine çıkarılmasını istiyor. Memur-SEN, 120 maddelik bir teklif hazırlayarak hükümete iletmişti.

İKİ YILDA YÜZDE 110 ZAM İSTENİYOR

Memur-SEN, iki yıllık zam teklifinin %110 olarak açıklamıştı. Memur-SEN, zam teklifini üçer aylık dönemler halinde açıkladı. Buna göre talep edilen zam tutarları şu şekilde belirlendi: