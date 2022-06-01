İhtiyaç Sahiplerinin Ödemeleri Hesaplara Yatıyor: 2 Ayda Bir Ödemenizi Hesabınızdan Alın

İhtiyaç Sahiplerinin Ödemeleri Hesaplara Yatıyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi birçok kişinin yararlandığı yardım ödemelerinin hesaplara yatacağını ifade etti. PTT üzerinden alınabilecek olan yardım paraları ile ilgili ödemelerin 28 Mayıs'a kadar yapılacağı haberi verilmişti.

2 Ayda Bir Ödeniyor

Sosyal devlet anlayışında destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine göre belirli şekillerde ödenir. PTT üzerinden alınabilen destek ödemeleri kapsamında birçok grubun bulunduğu belirtilir.

Mayıs ayında 295 milyon TL destek ödemesinin yapılacağı Bakan tarafından ifade edilmişti. Koşullu olan bu ödemelerde belirli sağlık sorunları olan, eğitim yardımı alan ve birden çok doğumu kapsayan yardım paketlerinin iki ayda bir olan ödemeleri Mayıs ayında yapılacaktır.

28 Mayıs tarihine kadar PTT’ye yatırılacak olan yardım ödemelerini ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar merakla beklemektedir. 3 destek paketini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ifadelerinde iki ayda bir olan ödemelerin kısa süre içinde yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalarda destek paketi tanımlanmış vatandaşların kendi hesaplarına yatacağı ve PTT üzerinden işlemlerin tamamlanacağı da açıklanmıştı.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Ödemeleri

Yardım kapsamına giren binlerce vatandaşın olduğu biliniyor. Merakla beklenen ve iki ayda bir yapılan destek ödemelerinin sadece Mayıs içi olan tutarının 295 milyon TL olduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanmıştı.

Bu kapsamda bulunan binlerce vatandaşın olduğu ve iki ayda bir ödenen ve 3 grubun yer aldığı ihtiyaç sahipleri titizlikle seçilmiştir. İhtiyaç sahiplerinden destek ödemesi gruplarında eğitim, sağlık ve birden çok doğumlu olarak ödemelerin 28 Mayıs tarihide dahil olmak şartıyla hesaplara yatırılıyor.

Destek ödemesinin alınması için PTT hesaplarında ihtiyaç sahibinin kendi hesabının olması gerekir. Ptt üzerinden alınabilen ödemelerin iki ayda bir yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. İhtiyaç sahiplerinin kısa sürede alabileceği destek ödemelerinde Mayıs ayınınkilerin yapılmaya başlandığı ifade edilmişti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlar PTT üzerinden kendi hesaplarıyla ödemelerini talep edebiliyor. Yardım ödemelerinde ihtiyaç sahiplerinin araştırılarak hakkaniyetli bir şekilde belirlendiği de şeffaflık kapsamında yapılan bir uygulama olarak öne çıkar.