Memurların 3600 Ek Göstergeden Beklentileri Neler? 3600 ek gösterge çalışmalarının nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmaları ile ilgili ay sonunda sürecin sona ereceğini söyledi. 'Ek göstergede en kapsayıcı düzenleme olacak' ifadelerini kullandı. Memur-sen ise şimdi hükümetin teklifini masaya getirmesini bekliyor. Memur-sen ne talep edecek? Son durumu memur-sen genel başkanı Ali Yalçın’a soran gazetecilerin aldıkları cevapları bu haberimizde sizinle paylaşıyoruz.

Hayata geçtiğinde emekli maaşları başta olmak üzere emekli ikramiyelerinde artışı meydana getirecek olan 3600 ek gösterge açısından tarafların tekrardan bir araya gelmesi halinde şimdi bir masada olan taraflardan memur-sen hükümetin teklifini bekliyor ancak talepleri ise genel başkanı Ali Yalçın şu şekilde sıraladı:

Ek Gösterge ve Tazminat Yansıtma Oranında Yükselme Sağlanmalı

· Ek gösterge yükselmesindeki esas sebep ek gösterge ile beraber emekli maaşı ve ikramiyeyi de yükseltme talebidir.

· Burada esasında ek gösterge ile yükselebilecek olanların ek gösterge yükselmesi ise sağlanmalıdır.

· Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ya da emekli ikramiyesi değişmeyen memurlar ile alakalı bu hususta tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu dengenin sağlanması gerekir.

· Bütün kamu personelleri açısından kendilerini memnun etme yöntemi gerek göstergelerden gerekse de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama işlemleri gerçekleştirilerek herkesin emekli maaşı ile ikramiyesi yükseltilebilir ve böylece beklenti karşılanabilir