9000 TL banka İBAN numarasına ve hesap numaralarına ödemeler yapılıyor! Kaçırmayın!

Nakit ihtiyacı olan kişiler için 9000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuru sonrasında 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlandırmak üzere kredi verecek. Para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalar, TC kimlik numaranız üzerinden hızlı bir şekilde hesabınıza hemen hızlı bir şekilde yatacak. Başvurumuzu yapacak olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması durumunda kredi başvurusu ve kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen işlemleri gerçekleştirerek, başvuru yaptıkları kredi onay alabilecekler.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca bankanın SMS Kredi servisinin ve İnternet Bankacılığı servisini kullanarak da kredi imkanından faydalanmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilmeleri için banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, bu bankanın kredi kampanyasına katılabilir ve 9000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanabilir.

9000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 9000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyasına cep telefonları üzerinden ücretli mesaj atarak veya bu bankada hesapları var ise bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yaparak başvuruda bulunabilir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyasına katılmak için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj sonrasında kredi onay alırsanız, banka sizlere 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldınız, hakkında mesajı gönderir. Yapı Kredi Bankası ayrıca kredi alacak olan vatandaşları daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayarak, ayrıca, borç kapatma kredisi imkanda sizlere sunmaktadır.