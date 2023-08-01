7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zammı doğrudan belirleyici olacak oranlar için talepler netleşti. Ancak Memur-Sen, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'e güncellemesinin ardından taleplerini revize etti.

Memur-Sen, kamu işvereninin güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak, enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle masaya gelmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, 2024'ün ilk 3 ayı için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam talep edildi. 2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması istendi; ilk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam talep edildi.

SGK Uzmanı Özgür Kaya, toplu sözleşme görüşmelerinin 1 ay süreceğini ve eğer talepler kabul edilirse en düşük memur maaşının 30 bin TL olabileceğini ifade etti. Kamu-Sen ise 74 yeni talepte bulunurken, 29'unun korunması gerektiğini, 17'sinin çözümsüz olduğunu belirtti. Bu talepler arasında kira yardımının 7.650 TL olması, birinci derecede çalışan tüm memurlara 3600 ek göstergenin uygulanması, kapsam dışı bulunan sözleşmelilerin kadroya geçişi, dini bayramlarda 4.850 lira ek ödeme, eş yardımı 2.000 TL, çocuk yardımının 500 TL'ye çıkarılması gibi konular yer alıyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri 2-14 Ağustos tarihleri arasında hizmet kollarıyla gerçekleştirilecek. 15 Ağustos'ta ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e kamu teklifi sunulacak. Uzlaşı sağlanamaması durumunda, konu Hakem Heyeti'ne taşınacak ve Hakem Heyeti 31 Ağustos'a kadar kararını verecek.

Memurlar ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği bu önemli dönemde, taleplerin kabul edilmesiyle birlikte maaşlarda ve diğer özlük haklarında önemli iyileştirmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.