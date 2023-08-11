Memur-SEN ve hükümet arasında 2024-2025 dönemine ilişkin pazarlık devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde memurların mali ve sosyal hakları belirlenecek. Memur-SEN, 120 maddelik bir teklifle hükümetin karşısına çıktı. Talepler arasında en çok dikkat çeken zam konusu oldu. Memur-SEN, zam talebini üçer aylık dönemlere böldü. Memurlar, 2024 için toplamda %70 zam istiyor.

Memur-SEN, kamu görevlilerine bir anket uygulayarak onların beklentilerini öğrenmeye çalıştı. 2-9 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ankete katılan memur sayısı 50 bin olarak belirtildi. Katılımcıların %42’lik bir kısmı kirada yaşıyor. %8,4’lük bir kesim ise lojman hakkının bulunduğunu ifade etti.

MEMURLAR, KİRA YARDIMI VE BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİYOR

Yapılan ankette memurların %93,7’lik bir kesimi tarafından kira yardımı talebi olumlu karşılandı.

Yüzde 90’lık bir kesim zamların üçer aylık dönemlerde uygulanmasını olumlu bulduğunu ifade etti. Yüzde 96,8’lik bir memur kesimi ise bayram ikramiyesi fikrine olumlu baktıklarını beyan etti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memurlar, 2024-2025 yıllarında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Hükümet, 14 Ağustos tarihinde ilk zam teklifini sunacak. Buna göre memurlar için düşünülen tutar ortaya çıkacak. Ekonomik gelişmelere ve bütçenin durumuna göre memurlara en uygun tutarda zam yapılacak.

Temmuz ayında memurlara %17,55 oranında zam yapıldı. Seyyanen zam tutarı ise 8077 TL olarak uygulandı. Yapılan zam, emekli memurlara verilmedi. Emekli memurlar, 8077 TL tutarındaki seyyanen zammın kendi maaşlarına da eklenmesini istiyor.

Memur SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, maaşların düşük olması nedeniyle birçok memurun emekli olmaktan vazgeçtiğini söylemişti. Çalışan ve emekli memur arasındaki maaş farkı giderek açıldığı için memurlar, emekli olmak istemiyor. Yalçın, kamuda huzur bozan kamu işçisi ve memur maaş farklılıklarının da kaldırılması gerektiğini ifade etti. Memur maaş zamları ile ilgili açıklamaların kısa sürede yapılması bekleniyor.