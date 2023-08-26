Memurlar için 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerde zam konusunda uzlaşma sağlanamadı. Memur-SEN, 2024 yılı için yüzde 70 oranında zam istedi. 2025 yılı için istenen zam oranı %40 oldu. Ancak hükümet, bu isteklere daha düşük bir teklifle yanıt verdi. Üç teklif sunan hükümetin bu teklifleri geri çevrildi. Sonuç olarak zammın belirlenmesi için karar verme hakkı Kamu Hakem Heyeti’ne geçti.

Kamu Hakem Heyeti tarafından memur maaş zammı belirlenecek. Memur-SEN ve hükümet arasında hizmet kolları ve yan haklar açısından anlaşmaya varıldı. Zam konusu için görüşmeler, ay sonuna kadar devam edecek.

HAKEM HEYETİNİN İLK TOPLANTISI BUGÜN YAPILDI

Kamu Hakem Heyeti ilk toplantısını bugün saat 10.30 sularında gerçekleştirildi. Kamu heyeti, ay sonuna kadar zam kararını belirleyecek. Kurul tarafından alınan karara itiraz edilmesi söz konusu olmayacak. Memur-SEN taleplerini Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne sundu.

Memur-SEN, heyetten üzerinde uzlaşılan maddelerin lehlerine yeniden düzenlenmesini istedi. Bunun yanı sıra üzerinde uzlaşma sağlanamayan taleplerin de bağıtlanması talep edildi.

HAKEM HEYETİ KARARINI NE ZAMAN VERECEK?

Kamu hakem heyeti tarafından maaş zammı kararı ay sonu itibarıyla verilecek. Kurul tarafından alınan kararın bağlayıcı olacağı belirtildi. Bu nedenle karara itiraz edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Hakem heyetinde yer alan bürokratlar, akademisyenler ve konfederasyon temsilcileri, şu şekilde sıralanabilir:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken

- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu

- Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu

- Akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu

- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu

- KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal