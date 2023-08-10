Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos tarihinde başladı. Memur-SEN, hükümete tekliflerini sundu. 14 Ağustos tarihinde hükümetin de teklifini sunması bekleniyor. Öte yandan emeklilerin zam bekleyişi de devam ediyor. Emekli olmak isteyen memurlar, maaşların düşük olması nedeniyle emeklilik dilekçelerini geri çekmeye başladı. Emekli olunca maaşlarının düşmesini istemeyen kişiler, memur olarak çalışmak ve daha yüksek maaş almak istiyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri ile memurların gelecek iki yıldaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Görüşmeler, şu anda müzakere aşamasında bulunuyor. Memur-SEN, taleplerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini istiyor.

GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmeleri ile alakalı açıklama yaptı. Işıkhan, görüşmelerin sosyal diyalog anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Işıkhan, görüşmeleri gerçekleştiren sendikalara ve bakanlık yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

12 Ağustos tarihine kadar 11 hizmet koluna ilişkin komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar görüşülecek. 14 Ağustos tarihinde hükümetten ilk teklif gelecek.

MEMUR-SEN, 2024 İÇİN YÜZDE YETMİŞ ZAM İSTİYOR

Memur-SEN, zam teklifini üçer aylık dönemlere böldü. Buna göre ilk üç ay yüzde 35 oranında zam isteniyor. İkinci üç ay için istenen zam oranı yüzde on olarak belirtiliyor. Üçüncü üç ay için yüzde 15 oranında zam talep ediliyor. Dördüncü üç ay da yüzde on olacak şekilde zam isteniyor.

Memur-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 30 bin TL olması gerektiğini ifade etti. Yalçın, aynı işi yapan memur ve kamu işçisi kıyaslaması nedeniyle çalışma ortamında huzurun bozulduğunu ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra emeklilere yapılacak zammın ne kadar olacağı da merakla bekleniyor. Ali Yalçın, emekli olmak isteyen memurların çoğunun vazgeçtiğini söyledi. Yalçın, memurların aldıkları tüm ödemelerin emekli memura da yansıması gerektiğini belirtti.