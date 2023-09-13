Böylesi görülmedi. Her ilde sektör sektör yayılan maaş artışı bu kez Elazığ'dan geldi. Elazığ Yazıkonak belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında yapılan sözleşme gereğince belediye işçi maaşı üçüncü kez zamlandı.

Elazığlı işçiler %143 oranında zam aldı. Başkan Hatif Çadırcı'nın isteğiyle gerçekleştirilen bu işlem sonrası en düşük belediye işçisinin maaşı 28.000 TL'ye ulaştı. Kademe kademe artan bu rakam işçinin bulunduğu konuma ve seviyesine göre 30.000 TL'yi aştı.

3.ZAM İLE REKOR ARTIŞ YAŞANDI!

Yazıkonak Belediyesi sendika ile yaptığı sözleşme kapsamında Haziran ayı itibariyle başlayan zamlara bir yenisini daha ekledi. 3. zam haberi dalgası Elazığ Belediyesinde çalışan işçilere müjde olarak duyuruldu. Tüm işçiler %143 oranında rekor zamla müjdelendi.

Elazığ Belediyesindeki işçilere duyurulan bu rekor zam Yazıkonak belediye başkanı hatif Çadırcı tarafından şu sözlerle aktarıldı:

“Beldemiz konumu itibariyle hem şehrimizin hem de bölgemizin parlayan yıldızı hizmet iş sendikamızla işçilerimiz için yaptığımız görüşmeler doğrultusunda %143 orana da zam yapma kararı aldık. Helali hoş olsun. Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmek istemedik. Aldığımız karar belediye çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

İŞÇİ MAAŞLARI 1 AYDA TAM %143 ARTTI!

Elazığ'da çalışan işçilere 3 Ocak 2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında %103.8 oranında zam uygulanmıştı. Yapılan zamla beraber en düşük işçi maaşı 20.042 TL'ye ulaştı. Temmuz ayında uygulanan 22.000 TL'lik en düşük memur ücretinden aşağı bir seviyede olan bu fark aradan bir ay geçmeden bugün itibariyle uygulanan yeni zamla beraber toplamda 28.600 TL'ye ulaştı.