Memura, Emekliye ve Asgari Ücretliy Temmuz zammında flaş gelişme! Maaşlar tamamen değişiyor!

Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamlarda! Temmuz ayında emekliye ve memura yapılacak zam için en önemli gelişme enflasyon farkı ödemesi olacak. Ancak kulislerde gelen bilgilere göre zamlarla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor!

Bazı zamlar bekletiliyor iddiası!

Bugün ortaya çıkan olayda Elektriğe yüzde 100 zam yapılacağı dedikodusu bir anda ortalığı karıştırdı. CHP tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayında emekliye ve memura enflasyon zammı vermemek için bazı zamlar Temmuz ayını bekletiliyor. Bu sebeple Temmuz da emekliye ve memura az zam yapılıp, Temmuz ayında bir çok şeye zam geleceği yönünde kulisler dönüyor. Ancak böyle olursa Temmuz zamları sonrası hemen bir çok şeye yüzde 150 yakın zam gelmesi bekleniyor. Kulislerde bu iddialar konuşulurken haber24 olarak hükümete yakın kaynaklardan aldığımız bilgileri sizler için derledik.

Memur ve emeklilin gözü Temmuz ayına gelecek zamlara çevrildi. Temmuz ayında Emekli, memur, engelli ve yaşlı maaşlarına zam gelecek. En düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı için masada zamlar yapılmış durumda. Ancak mayıs 2022 ve Haziran 2022 enflasyon verilerin gelmesiyle birlikte net zam miktarı olsa da Temmuz ayında gelecek zam oranı şimdiden belli oldu!

En az yüzde 40 zam gelecek!

Şu an itibariyle Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında efnlasyon verileri yüzde 38 aşmış durumda. Mayıs ve Haziran ayıyla birlikte bu oranın yüzde 40 aşması bekleniyor. Gelecek zamlar sonrası son durum masada şu şekilde;

65 yaş aylığı 412 TL zam gelecek! Temmuz 2022 65 yaş aylığı 1496 TL olacak.

Evde Bakım maaşı 895 TL zam gelecek. Evde Bakım maaşı 3249 TL olacak.

En düşük memur maaşı yüzde 38 zamlanacak. Bu zamla birlikte 2400 TL artacak memur maaşı 8873 TL yükselecek.

En düşük emekli maaşına da 1700 TL zam gelecek. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı 5920 TL yükselecek.

Asgari Ücretliye 500 TL zam geliyor!

Enflasyon karşısında çalışanları ezdirmeme sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücretliye de Temmuz ayında zam müjdesini duyurmuştu. Buna göre Asgari Ücret zammı belli oldu. Asgari Ücretli çalışanlara 2022 Temmuz ayında 500 TL zam gelerek, 5004 TL yükseltilecek.

Seyyayen ek zam masada!

Bir çok vatandaşın ortak olduğu bir konu ise Enflasyon farkının zam olmadığı yönünde. Enflasyon farkı sürekli artan fiyatlar nedeniyle gelen zam ve hayat pahalılığına karşı sadece geçinmek için yapılan zorunlu bir zam olduğu hükümete dayatılıyor. Başta Emekli ve Asgari Ücretli Seyyanen zam için de hükümeti sıkıştırmakta. Seyyanen ek zam için girişimler sürüyor ancak henüz net bir açıklama konuyla ilgili yapılmadı.