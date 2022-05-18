Emekli olan kişilerin derdi çözülecek! Emekliye 8773 TL ödeme yapılacak

Emekli olan vatandaşlar için 8773 TL ödeme yapacak olan Denizbank ve Akbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda kişilere ihtiyaç kredisi olarak değil, kredili mevduat hesabı olarak artı para imkanı sunacağını açıkladı. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada maaşınızı, Denizbank veya Akbank üzerinden alıyorsanız veya bu bankada bir hesabınız varsa başvurularınızı şubelere gitmeden de yapabilecek ve artık parayı kendi hesabınıza yükleyebileceksiniz.

Emekli maaşını banka üzerinden alan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank ve Akbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 8773 TL ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını isterlerse, bankanın internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kurtaran hesap adında bir kredi kampanyasına başvuru yapmanız gerekiyor. Denizbank, hesabı olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kurtaran yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak göndermiş oldukları bu mesajı 32 80 numarasına atması yeterlidir.

32 80 numarasına göndermiş olduğunuz bu mesaj sonrasında sizlere hızlı birşekilde sonuç verilir ve onaylanan tutarı artı para olarak kendi hesabınıza yatırılır.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ise kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte başvurularını, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına girdikten sonra başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hızlı birşekilde ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Akbank ayrıca, müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı cep telefonu numarası üzerinden de sizlere hizmet vermektedir. başvurunuzu yaptıktan sonra sizleri artık para olarak hesabınıza yatacak olan limitim 12 ay vadeye kadar bölünerek taksitle nakit avans olarak da kullanılabilir.