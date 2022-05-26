Memura Temmuzda Ne Kadar Zam Verilecek? İşte Mesleklere Göre Zamlı Memur Maaşları. Memur ile emekliler açısından temmuz zammı için geri sayım başladı. 2022 temmuz zammı ile beraber milyonlarca memur, zamlı maaşlarını ne kadar olduğunu öğrenecek. 6 aylık enflasyon rakamları tahminine göre memurlara yüzde 40.5 oranında zam göründü. Temmuz zammı yanı sıra aynı zamanda aile yardımı ile toplu sözleşme ikramiyesi tutarlarında da artış olacak. Peki meslek gruplarına göre yeni maaşlarına kadar olacak? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Memura %7 zam ile 2022 senesinin ilk 6 aylık dönemi içerisinde oluşan enflasyonun %7.5'i aşan kısmı oranında farkı verilecek. Maaşlarla birlikte aynı zamanda aile yardımı ile toplu sözleşme ikramiyesinde de artış olacak.

Meslek Gruplarına Gör e Yeni Maaşlar Böyle Olacak!

2022 senesinin temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam ile beraber yeni maaşlar şöyle olacak;

· Genel müdürün maaşı şu anda 21.330 TL iken %31,21 zamlı maaş ile 27.987 TL'ye çıkacak, aynı zamanda %40.5 oranında zam yapılması durumunda genel müdürün maaşı 29.968 TL olacak

· Üniversite mezunu ¼ şube müdürünün şu anda mevcut maaşı 11.118 TL iken %31,21 oranında zam yapılması durumunda 14.679 TL'ye ve %40.5 zam yapılması durumunda ise 15.719 TL'ye çıkacak,

· Üniversite mezunu 9/1 memurun şu anda mevcut maaşı 6854 TL iken %31,21 oranında zam yapılması durumunda otomatik bir şekilde 8.993 TL'ye çıkacak ve %40.5 zam yapılması durumunda ise 9629 TL'ye çıkacak,

· 1 sınıf ve 1/4 kaymakam mevcut maaşı 19.510 TL iken %31,21 oranında zam yapılması durumunda 25.599 TL olacakken %40,5 oranında zam yapılması durumunda 27.411 TL olacak