EYT’de Son Durum Ne? EYT Ne Zaman Çıkacak? EYT Kimleri Kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. 1999 senesinde çıkan yasa ile beraber emeklilik açısından getirilen yaş koşulu, kadınlar açısından 58 ve erkekler için ise 60 olarak açıklanmıştır EYT hususu ile alakalı son zamanlarda meydana gelen gelişmeler neler? EYT nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Son Dakika EYT Gelişmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hususunun çözümü açısından mayıs ayı sonuna işaret etmişti. Son çalışmaları yapacaklarını ve sözleşmeli meselesi ile EYT hususunun masadaki yerini alacağını söylemişti. Bütün bunların dosya dosya olacak şekilde masadaki yerini aldığını söylemişti

Çalışanları koruyacaklarını, emekçileri koruyacaklarını söyleyen bakan Bilgin, temmuz ayı içerisinde emekçilerin yani asgari ücretle çalışan vatandaşların karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi. Yalnızca memurların ve işçilerin değil aynı zamanda emeklilerle alakalı çeşitli çalışmalarını masada olduğunu söyledi.

EYT Nedir? Kimleri Kapsıyor?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanun ile emekli olmak amacıyla aranan sigortalılık süresi erkekler açısından 25 ve kadınlar açısından ise 20 yıl daha sonrasında ise prim ödeme gün sayısı 5.000 gün koşulunun yanı sıra bir de yaş kriteri için kadınların 58 ve erkeklerin 60 yaşında olması gerekiyordu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşların yeni koşullara entegrasyonu ile sigortalılık süresine göre kademeli bir şekilde sağlandı. 3 koşulun yani sigortalılık süresi ile prim ödeme ve yaş koşulunun beraber sağlanması gerekir.