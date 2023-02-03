Memura-emekliye yeni ara zam müjdesi! Seçim öncesi kim, ne alacak? Enflasyon farkı nasıl hesaplanacak?

Enflasyon farkı hesabında ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i aşıp aşmadığına bakılacak. En düşük memur maaşı yüzde 6’lık orana göre 12 bin 546 lira olurken, memur emeklilerinde de 8 bin 375 liraya ulaşacak. Enflasyon farkıyla bu tutarlar aşılabilecek. Ağustos’ta da toplu sözleşme heyecanı başlayacak. Peki, memurlar ve emekliler seçim öncesi ne kadar aylık alacak? İşte detayları…

YÜZDE 8 AŞILIRSA FARK VAR

Memurlara ve memur emeklilerine seçim öncesi yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkının hesabında ilk 6 ayda yüzde 8’lik oranın aşılıp aşılmayacağına bakılacak. Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30’a yükseltilmişti. Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti. Yani memurların seçim öncesi yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52’yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8’i aşıp aşmadığına bakılacak.

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 8.375 TL

MEMUR (EN DÜŞÜK)

Mevcut maaş: 11.836,50

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.546,69

MEMUR EMEKLİSİ (EN DÜŞÜK)

Mevcut maaş: 7.901,66

Yüzde 6 zamlı maaş: 8.375,76

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

VALİ

Mevcut maaş: 42.480,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 45.028,80

GENEL MÜDÜR (1/4)

Mevcut maaş: 36.897,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 39.110,82

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 16.876,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 17.888,56

MEMUR (LİSE - 15/1)

Mevcut maaş: 11.767,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.473,02

ÖĞRETMEN (9/1)

Mevcut maaş: 13.061,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 13.844,66

POLİS MEMURU (11/1)

Mevcut maaş: 17.071,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 18.095,26

PRATİSYEN HEKİM (8/1)

Mevcut maaş: 19.842,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 21.032,52

UZMAN HEKİM (7/1)

Mevcut maaş: 20.774,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 22.020,44

HEMŞİRE (LİSANS - 9/1)

Mevcut maaş: 14.638,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 15.516,28

MÜHENDİS (8/1)

Mevcut maaş: 18.077,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 19.161,62

TEKNİSYEN (TEKNİK LİSE-13/1)

Mevcut maaş: 12.687,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 13.448,22

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (8/1)

Mevcut maaş: 18.906,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 20.040,36

VAİZ (LİSANS- 9/1)

Mevcut maaş: 13.841,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 14.671,46

AVUKAT (9/1)

Mevcut maaş: 17.421,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 18.466,26

HİZMETLİ (LİSE- 15/1)

Mevcut maaş: 10.965,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 11.622,90

NOT: BEKAR MEMUR İÇİN HESAPLAMA YAPILMIŞTIR.

MEMUR EMEKLİLERİNDE AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

MÜSTEŞAR (1/1)

Mevcut maaş: 28.729,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 30.452,74

GENEL MÜDÜR (1/1)

Mevcut maaş: 25.427,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 26.952,62

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 9.978,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 10.576,68

MEMUR (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 7.812,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 8.280,72

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.542,98

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

Mevcut maaş: 16.753,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 17.758,18

POLİS MEMURU (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.542,98

HEMŞİRE (LİSANS-1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.542,98

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.558,88

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 9.016,36

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 17.488,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 18.537,28

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 20.542,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 21.774,52

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 11.833,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.542,98

AVUKAT (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

Yüzde 6 zamlı maaş: 12.542,98