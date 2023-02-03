Faiz oranlarında her şey değişti! Nakit parası olanlar yaşadı! 180, 90 ve 32 günlük mevduat faizi arşa çıktı!

180, 90 ve 32 günlük mevduat faizi arşa çıktı! Faiz oranlarında her şey değişti! Nakit parası olanlar yaşadı! Para Politikası Kurulu yakın zamanlarda yaptığı toplantıda faiz oranlarını artırma kararı aldı. Bu karar, ekonomi ve enflasyon yükseltme durumuna neden oldu. Üç faiz oranı seçeneği şu anda %0,50, %0,75 ve %1,00'dir. Kararın ardından kur düştü, yani altın maliyetleri yükseldi, mevduat hesapları ise daha yüksek faiz oranlarına kavuştu. Bu nedenle birçok vatandaşımız, yüksek faiz oranlarından yararlanan birikimlerini banka hesaplarına taşıma kararı aldı. Faiz oranlarındaki son artışla birlikte bankalar kredi vermek için birbirleriyle yarışıyor. Bu arada, vade bir süre için elde tutulan mevduat üzerindeki stopajı 'ten %5'e indirmiştir.

Stopaj Avantajı Sürüyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mevduattan vadeye göre kesilen yüzde 15'lik stopaj kısa vadeli hesaplarda yüzde 5'e düşürüldü. Bu değişiklik mevduat sahiplerine fayda sağlayacak ve ekonomik büyümenin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Böylece yatırdığınız tutara göre stopajdan ekstra gelir elde edebilirsiniz.

Stopaj avantajı Mart ayına kadar sürecek. Bankaların yeni mevduatlar için sunduğu faiz oranları değişebilir, ancak genellikle diğer bankaların sunduğu oranlardan çok farklı değildir. İlk birkaç ay içinde para yatırma işleminizi yenilerseniz, daha düşük bir oran elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları tercih etmek her zaman faydalıdır.

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