2023 Yılı Asgari ücreti Açıklandı! Gözlerinize İnanamayacaksınız!

Cumhurbaşkanı 2023 yılının yeni asgari ücretini açıkladı. Yeni Asgari Ücret: Net 8.506 TL, Brüt 10.008 TL olarak belirlendi. İşçi ve işveren partileri ortak bir maaş üzerinde anlaşamadılar. İşçi sınıfını temsil eden Türk-İş basın toplantısına katılmadı. Türk-İş resmi teklifinin 9 bin TL olduğunu açıklayarak, ücretlerin bu rakamın altında belirlenmesi durumunda masada olmayacaklarını söyledi.

Asgari ücretin ekonomik ve sosyal görünüme uygun olduğunu ve enflasyonun düşmek üzere olduğunu söyleyen Erdoğan, "Öngörülmeyen bir durumla karşılaşacak olursak asgari ücrette geçici düzenleme yapmaktan çekinmeyiz. Yeni asgari ücret zammı %75 oldu.

Dolar cinsinden asgari ücret, dolar bazında 2018'in üzerinde olan bugünkü kur ile 57 dolara yükseldi. Ancak 2023'teki ortalama dolar kuru dikkate alındığında OVP 21,5 TL idi ki bu düştü. Bu yıl için 8.506 TL’den verilecek olan asgari ücretten, 1 Ocak 2023'ten itibaren altı ay süreyle çalıştırılan her asgari ücret için işverenlere doğrudan 250 lira ödenecek” dedi.

İşçi ve işverenlerin ortak rakamlar üzerinde anlaşamadıklarını hatırlatan Erdoğan, hükümetin tüm taraflardan gelecek önerileri ve gerekçeleri memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Erdoğan, "Açıklamakta olduğumuz asgari ücret, Türkiye’nin genel ekonomik ve sosyal durumu ile uyumludur. Bunu vurguladık ve şu şekilde değerlendirdik. Öte yandan millet olarak önemli bir bavul taşıdığımızı da unutmamalıyız. Bu boşluk her zaman doludur dedi. Altyapı, üstyapı, sağlık, eğitim ve ulaşımda attığımız adımlarla Türkiye yeni yüzyılın çok farklı bir başında duruyor diye de ekledi.