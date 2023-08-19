Memurlar ve kamu işvereni arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memurlar masaya %70 zam teklifi ile oturdu. Memurlar 2025 içinse %40 oranında zam talep etti. Bu zam teklifine karşılık hükümet de zam teklifini açıkladı. Ancak hükümetin zam teklifi, memurlar tarafından kabul edilmedi. İkinci zam teklifi de memurları memnun etmedi.

Hükümet, 2024 yılının ilk altı ayı için %15 oranında zam teklif etti. İkinci altı ay için teklif edilen zam tutarı %10 oldu. Salı günü yapılacak yeni toplantıda yeni zam teklifi belli olacak. Yeni zam teklifi, memurlar tarafından merakla bekleniyor. Alınacak karar, memur emeklilerini de etkileyecek.

14 AĞUSTOS’TA İLK ZAM TEKLİFİ GELDİ

Hükümet, 14 Ağustos tarihinde ilk zam teklifini iletti. İlk teklifte 2024 yılının ilk altı ayı için %14 zam önerildi. İkinci altı ay için önerilen zam tutarı ise %9 olarak belirtildi. 2025 yılının ilk altı ayı için %6 önerildi. İkinci altı ay için önerilen tutar %5 olarak ifade edildi. Memur-SEN, bu tutarın güncelleştirilmesi için hükümete çağrı yaptı. Bunun üzerine yeni tutarlar belirlendi.

Hükümet, 2025 yılı için sunduğu teklifte değişiklik yapmadı. 2024 yılı için teklifini ise toplamda %25 olarak güncelledi. Bakan Işıkhan, enflasyon farkıyla beraber zammın %40’ın üzerine çıkacağını belirtti.

YENİ ZAM ORANI SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Her iki zam teklifi de kabul edilmeyen hükümet, yeni zam teklifini sunmaya hazırlanıyor. Yeni zam teklifinin Salı günü belli olması bekleniyor. Eğer Memur-SEN ve kamu işvereni arasında anlaşma sağlanmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karar verilecek.

Memurlar, maaş zammının yanı sıra farklı haklar da istiyor. Kira desteği ve bayram ikramiyesi memurların talep ettiği haklar arasında yer alıyor. Öte yandan 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler için kadro düzenlemesi de talep edilenler arasında yer alıyor.