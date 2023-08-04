Memur ve memur emeklilerinin mali, sosyal haklarını düzenleyecek olan görüşmeler, 1 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Görüşmeler, hizmet kollarına göre taleplerin konuşulmasıyla başladı.

Kamu-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, konu hakkında açıklamalar yaptı. Kahveci, iki yılda istedikleri zam oranını %158 olarak açıkladı. Aynı zamanda kamu personel rejiminin yeniden yapılandırılması talebinde de bulundu. Kahveci görevde yükselme ve ünvan değişikliği için liyakat sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda görevde yükselmede uygulanan mülakatların da kaldırılması gerektiği, Kahveci tarafından ifade edildi.

MEMURLAR İÇİN KİRA YARDIMI İSTENDİ

Kahveci, kira artışının artık önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Kamu-SEN, 7850 TL tutarında kira yardımı istediklerin, belirtti. Aynı zamanda gelir vergisinin sabitlenmesi de talepler arasında yer aldı.

Kahveci, 8000 TL ek ödeme verildiğini ancak bunun taban aylıklarına yansımadığını belirtti. Kahveci, vergi oranlarının sabitlenmesi için gelir vergisinin %15 olması gerektiğini ifade etti.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşlarına yapılan zam oranı %17,55 oldu. Memur maaşlarına 8077 TL tutarında seyyanen zam da yapıldı. Zam, Temmuz ayından itibaren geçerli oldu. Memur maaş zamlarına 2024 Ocak ayında yeniden zam yapılacak.

Zam yapılırken dikkate alınan önemli verilerden biri enflasyon oluyor. Enflasyonun yanı sıra diğer ekonomik göstergeler de dikkate alınıyor. Memurlar, rahatça geçinebilmek için yüksek oranda zam yapılmasını istiyor. Memurların kademelerine, yaptıkları işe ve kıdemlerine göre maaşları değişiyor.

Memur maaşlarına yapılan zamlar, memur emeklilerine de yansıyor. Ancak en son yapılan 8077 TL tutarındaki seyyanen zam, memur emeklilerinin maaşına yansımadı. Memur emeklileri, 8077 TL tutarındaki seyyanen zammın kendi maaşlarına da yansımasını istiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zammı konusunun yıl sonunda görüşüleceğini ifade etti. Erdoğan, mevcut şartlara göre en uygun zammın yapıldığını söyledi.