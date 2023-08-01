Memurların 2024-2025 haklarını düzenleyecek görüşmeler, bugün başlıyor. Memur ve memur emeklilerinin hakları yapılacak bir aylık görüşmeler sonunda netleşecek. Yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri, milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Aynı zamanda milyonlarca memur emeklisi de bu görüşmeler sonunda yeni haklarına kavuşacak.

İlk toplantının saat 14.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da toplantıda yer alacak. Yetkili sendika, 11 farklı hizmet kolunun yetkilileri ile görüşme yapacak. Böylece zam oranının ne kadar olacağı ve hangi yan hakların verileceği belli olacak.

MEMUR-SEN %110 ARTIŞ İSTEDİ

Toplantıda, 2024-2025 döneminde memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Memur-SEN, 2024-2025 için %110 oranında artış istiyor. Sosyal haklar da görüşmeler sırasında düzenlenecek.

Memur-SEN, 7650 TL tutarında kira desteği de istiyor. Memur-SEN, eş yardımının da 2000 TL olarak belirlenmesini istedi.

GÖRÜŞMELER, AĞUSTOS SONUNA KADAR SÜRECEK

Memur kesimi, toplantılar sırasında 15 kişi tarafından temsil edilecek. Ağustos ayı boyunca görüşmelere devam edilecek. 2024-2025 mali ve sosyal hakları, toplantı sırasında belirlenecek.

Milliyet’te yer alan habere göre Öğretim görevlisi Tarkan Zengin, ilk toplantıda niyetlerin dile getirileceğini söyledi. Zengin, oturumların ve müzakerelerin ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti.

Memur-SEN heyeti görüşmelerden önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti. Görüşme sırasında Memur-SEN’in hazırladığı teklif iletildi. Genel Başkan Ali Yalçın, görüşmede ele alınan konulardan bahsetti. Görüşme sırasında memurların yaşadıkları sorunlar ele alındı. Aynı zamanda kamu görevlilerinin beklentileri de bu görüşme sırasında dile getirildi.

Görüşmeler sırasında ele alınan konular, yapılacak toplantılarda da dile getirilecek. Memur zamlarının 2024-2025 dönemi için ne kadar olacağı merak ediliyor. Memurlara Temmuz ayında %17,55 oranında zam yapıldı. Bunun yanı sıra 8077 TL tutarında seyyanen zam yapıldı. Yeni dönemde yapılacak zam, ekonomik göstergelere göre belirlenecek.