Memur Ve Emekliye Zam Geliyor! Yüzde 30 Kesin, Üstüne Koyarak Artacak Gibi… Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamların açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin zamları yavaş yavaş belirmeye başladı. TÜİK verilerine göre memur ve emeklilerin zam oranı 2022 yılının ilk 3 ayında %22,81 oranını bulmuş oldu.

Dün açıklanan verilere göre Mart ayı enflasyon verileri memurun ve emeklinin zam oranlarını olumlu yönde etkilemiş oluyor. Tüketici fiyat endeksi 2022 yılı ilk 3 aylık dilimi için %22,81 olarak gerçekleşti. Bu hızla devam etmesi durumunda memur ve memur emeklilerin Temmuz ayı zam oranı %50 oranına kadar çıkabilir. 3 aylık sürede bu noktada kalsa bile %5 ile %6 seviyelerinden kalması durumunda bile TÜFE’nin %30 kadar yükselmesi beklenmekte. Sonuç olarak emeklinin temmuz ayı zammı en az %30 civarında olacak.

Verilecek Olan Zam En Az %30 Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mart ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması ile 2022 yılı ilk 3 aylık enflasyon oranı da belirginleşmeye başladı. Şu anda ikinci 3 aylık enflasyon verileri bekleniyor. Şu durumda bile Temmuz ayında memur ve emekliye yapılacak olan zammın oranı %30 lara ulaşmış oldu. Zira önümüzdeki 3 aylık tüfe %6 olsa bile 6 aylık enflasyon verilerine göre %30 un üzerinde bir oran gerçekleşmiş oluyor. Olağanüstü bir durum olmaması durumunda memur ve emeklilerin zam oranı Temmuz ayı için %30 altında olmayacak.

Enflasyon Farkı İle Birlikte Toplu Sözleşme Zammı Da Verilecek

Milyonlarca memur ve emekli 2022 yılı için Ocak ayında geçerli olmak üzere %7,5 oranında zam almıştı. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyonun %30 un üzerine çıkması durumunda memur ve emekliye %22,5 enflasyon farkının yanı sıra %7 toplu sözleşme farkı da verilecek. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin maaşları ise tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesinden dolayı beklenti %30 düzeyinde. Sonuç olarak her iki kuruma dâhil olan emeklilere Temmuz ayında %30 oranında bir zam verilecek.