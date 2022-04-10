Avantajlı Kredi Mi Dediniz? TEB'den Ramazan'da Çek Kurbandan Sonra Öde Kampanyası Şimdi Başladı! Ramazan ayı içerisinde bankaların vatandaşlara avantajlı kredi sunmak amacıyla adeta birbiriyle kızışmalı bir rekabet halinde olduklarını biliyoruz.

Türkiye Ekonomi Bankası'ndan öyle bir kredi kampanyası geldi ki bu haberi okuyanlar soluğu Türkiye Ekonomi Bankası'nın herhangi bir şubesinde alacak ya da kullanıyorsa internet ya da mobil bankacılık uygulamalarını, oturduğu yerden anında erişim sağlayarak kredi detaylarına bakacak.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Ramazan Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

3 ay ertelemeli olacak şekilde vatandaşlara Ramazan ayı içerisinde sunulacak krediye yüzde 1.85 tutarında 1 faiz uygulanacak ve vatandaşlar, çektikleri kredinin taksit ödemelerine Kurban Bayramı (Ramazan Bayramı değil) sonrasında ödemeye başlayacak. Böylece ilk kredi taksit ödemesi temmuz ayı içerisinde başlarken bu ise Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç kredisi çekerek nakit problemlerini gidermeye çalışan vatandaşların ilk taksit ödemelerini Kurban Bayramı sonrasına kadar ertelemesine imkan tanımaktadır.

Türkiye Ekonomi Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Türkiye Ekonomi Bankası'ndan 50.000 TL'ye kadar kredi paketlerinde 36 aylık vade seçeneği sunulurken 50.000 TL üstü kredi taleplerinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı gereği en çok 24 ay ile sınırlandırılacak.

Alınacak 50 bin TL'lik bir kredi paketinin geri ödeme toplam maliyeti ise 52 bin TL gibi bir tutar olacak.