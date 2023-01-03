Memur ve emekliye yeni zam tablosu için harekete geçildi! %30 üzeri kallavi zam müjdesi geliyor!

%30 üzeri kallavi zam müjdesi geliyor! Memur ve emekliye yeni zam tablosu için harekete geçildi! Milyonlarca kişinin beklediği rakamlar bugün ortaya çıktı. Emekliye yüzde 15 memura ise 16 zam tablosu şekillendi. Öte yandan maaşlara yapılacak olan zam oranına ek olarak refah payının da eklenmesi talepler arasında öne çıktı. Refah payının eklenmesi durumunda en düşük emekli maaşı 5.400 TL civarında şekillenecek. En düşük memur maaşı 10 bin TL'yi aşarken memur emeklisinde taban maaş tutarı 7 bin TL'yi geçecek.

Emekli ve memurun günlerdir beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Temmuz Aralık ayları arasını kapsayan 6 aylık enflasyon rakamı 15,40 oldu. Böylece emekliye yapılacak zam tutarı da ortaya çıktı. Refah payının eklenmesi halinde emekli maaşları 5.400 TL'yi aşacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin TL olacak. Tablodaki net tutarlar yakında belli olacak.

KALEM KALEM HESAPLANIYOR

Son dakika haberine göre, emekliye yüzde 15 memura ise 16 zam tablosu kalem kalem hesaplanıyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Maaşlara yapılacak olan zam oranına ek olarak refah payının da eklenmesi talepler arasında öne çıktı.

EN DÜŞÜK RAKAM 5.400 TL...

Refah payının eklenmesi durumunda en düşük emekli maaşı 5.400 TL civarında şekillenecek.

KURUŞU KURUŞUNA HESAPLANIYOR

En düşük memur maaşı 10 bin TL'yi aşarken memur emeklisinde taban maaş tutarı 7 bin TL'yi geçecek.

Tablodaki net tutarlar yakında duyurulacak. Tam maaşlar açıklandığında size son dakika olarak bildireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

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