Emekliye Cumhurbaşkanı Tarafından Müjde dedi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye müjdeyi verdi. Bankaların vermiş oldukları promosyonlar hakkında bilgiler verildi. Son dakika haberi olarak verilen 4 maddelik müjdede şu detaylar yer alıyor.

Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan emeklilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sevindirici haber geldi. Promosyon miktarları ve yeni alınacak zam oranları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emekli olan kişilere kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile kredi imkânı tanınacak. Ayrıca bu kredilerde 6 ay erteleme imkânı da mevcut bulunuyor.

Emekliye Destek Yardımı Müjdesi

Emekli olan kişiler, maddi yönden sıkıntı yaşamaları durumunda devlet destekli verilecek olan destek yardımları ile rahatlamış olacak. Yardım başvurusunda bulunmak isteyen emekliler, e devlet üzerinden yardım başvurusunda bulunabilir. Bunun yanı sıra bulundukları il veya ilçelerdeki belediyelere giderek sosyal yardımlaşma kurumlarından başvuru yapabilirler.

Ankara İzmir ve İstanbul gibi nüfusu yoğun olan büyük şehirlerde oturan emekliler, fatura ödeme konusunda sorun yaşamaları halinde askıda fatura uygulamasına gelerek fatura ödeme yardım talebinde bulunabilir.

Emekliye Toplam 2200 TL İkramiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından verilen müjdede ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı bilgisi yer alıyor. Bunun yanı sıra emekliler emekli promosyonlarında da faydalanabilecek. Promosyon için başvuru işlemi gerekmiyor.

Emekliye Bankalardan Promosyon

Emekliler ikramiyelerin yanı sıra banka promosyonlarından da faydalanabilecek. Emekli olan vatandaşlar promosyondan faydalanmak için kampanyalara katılarak alabilecek. Emekli maaşlarını kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alınması halinde promosyon alabilirsiniz. Promosyona hak kazanmak için en az 3 yıl aynı bankadan maaş almayı taahhüt etmeniz gerekir.

Emekliye Faizsiz Kredi İmkânı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yapmış olduğu duyuruda, emekli vatandaşlara faizsiz olarak kredi de verileceği duyuruldu. Kamu banklarından maaş alınması durumunda maaşın 10 katı kadar faizsiz kredi alınabilecek.

Emekli olan vatandaşlar, bu kredileri aylık taksitler halinde maaşları üzerinden otomatik olarak ödeyebilecek. Faizsiz kredi için başvuru yapan ve onay alanlar 100 bin liraya kadar kredi alabilir. Kamu bankaları üzerinden uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alınabileceği gibi farklı krediler de alınabilir.