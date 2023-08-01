Bugün başlayacak olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreci başlatıyor. Bu süreçte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zammındaki oranlar için talepler netleşti. Ancak Memur-Sen, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesinin ardından taleplerini revize etti.

Memur-Sen, kamu işvereninin güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak, enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren bir teklifle masaya gelmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, 2024 yılı için ilk 3 ayda yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam talep edildi. 2025 yılı için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması öneriliyor. İlk 6 ayda yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ayda ise yüzde 15 zam talep ediliyor.

Toplu sözleşme kapsamında çeşitli diğer talepler de bulunuyor. SGK Uzmanı Özgür Kaya, en düşük memur maaşının 30 bin TL olabileceğini ifade ederken, diğer talepler arasında 3600 ek gösterge, gelir vergisi, ek ödeme, yardımlar ve doğum izni süresinin artırılması gibi önemli konular yer alıyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri 1 ay sürecek ve taleplerin masada tartışılmasının ardından sonuçlar belli olacak. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde konu Hakem Heyeti'ne taşınacak ve Hakem Heyeti'nin kararı bağlayıcı olacak.