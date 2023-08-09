Türkiye'de bulunan yaklaşık 7 milyon memur ve emekli, 2024 yılının başlamasıyla birlikte gerçekleşecek olan zam görüşmelerinin heyecanını ve beklentilerini taşıyor. 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri, hem memur maaşlarını hem de emekli aylıklarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu görüşmelerde, sadece zam oranları değil, aynı zamanda çeşitli sosyal haklar ve yardımlar da masaya yatırılacak, bu da kamunun büyük bir kesimini ilgilendiren önemli bir süreç haline geliyor.

2024 yılına girerken, Merkez Bankası tarafından son 6 aylık dönem için açıklanan enflasyon rakamları, Ocak ayı emekli maaş zammı hesaplamalarını etkiliyor. Özellikle Aralık ayında açıklanması beklenen enflasyon tahminlerinin %58 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu tahminler, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde büyük bir rol oynuyor. Temmuz ayında gerçekleşen ara zammın henüz kök maaşlara yansımadığı göz önüne alındığında, Ocak ayında yapılacak olan emekli zammının kök maaşlar üzerinden hesaplanacağı biliniyor. Bu durum, emekli vatandaşların maaşlarına daha adil ve etkili bir zam yapılmasını amaçlıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinin odak noktası, ilk 6 ay için %25 ve sonraki 6 ay için %15 olmak üzere toplamda %40 artış yapılması gerekliliği üzerine yoğunlaşıyor. Memur maaşlarının 29.700 TL ile 33.880 TL arasında ve emekli aylıklarının da 13.334 TL ile 15.210 TL arasına çıkarılması teklif ediliyor. Bu teklifler, memur ve emekli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik sıkıntıları azaltmayı amaçlıyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri sadece zam oranlarına odaklanmıyor; aynı zamanda diğer sosyal haklar da ele alınıyor. Bu haklar arasında aylık 1.000 TL toplu sözleşme ikramiyesi, eş yardımının 2.000 TL'ye, çocuk yardımının 500 TL'ye yükseltilmesi ve aile yardımının emeklilere de verilmesi gibi konular yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, sendikalar ve memur konfederasyonları ile yapacağı görüşmeler sonucunda, toplu sözleşme tekliflerinin netleşeceği belirtiliyor. Görüşmelerin 15 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor ve sonuçların bu tarihe kadar açıklanması bekleniyor. Uzlaşma sağlanamazsa, Hakem Kurulu devreye girecek ve onay vermesi gerekecek.

Memur ve emekli vatandaşlar için bu görüşmeler, geleceğe dair beklentileri belirleyen ve yaşam standartlarını etkileyen önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. Toplu sözleşme sonuçları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok ekonomik ve sosyal faktörü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bu sürecin, toplumun genel refahını artırmayı ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor.