Memur ve emekliler ayda 3.000 TL'ye ev sahibi oluyor! Az önce müjdeli haber verildi!

Az önce müjdeli haber verildi! Memur ve emekliler ayda 3.000 TL'ye ev sahibi oluyor! Kira miktarlarının artmasının ardından birçok kişi yüksek bedellere bir ev kiralamak yerine bu fiyatlara kira öder gibi ev sahibi olmayı tercih etmeye başladı. Her ne kadar asgari ücretliler yeni bir konut almak için kredi çekmekte zorlansalar da emekliler ve memurlar gelirlerine yapılan iyileştirmelerinin ardından kredi bedellerini rahat bir şekilde ödeyebilir hale gelmiştir. Günümüz şartlarında binlerce memur ve emekli kendileri için 3+1 geniş bir ev alabilecek kadar krediyi çekebilirler.

Uygun Konut Kredileri

Konut kredilerinin özelliklerine göre değişmekle birlikte bir çalışan en az 150.000 TL civarında kredi çekebilir. Çünkü bir kişi aylık ödeme için maaşlarının yarısından fazlasını veremez. Bankalar kişilerden istediği gelir belgesine göre verebilecekleri kredi limitlerini sınırlarlar. Bir çalışan ortalama 6.000 TL civarında ücrete sahip olabileceğinden dolayı en fazla aylık 3.000 TL civarında ödeyebilecekleri şekilde kredi çekebilirler.

Kredilerde bankalar genelde 36 aya kadar vade hakkı tanımaktadır. Vade sayısının sınırlandırılmasında ki temel neden de vade sayısı arttıkça ödenecek miktar artmaktadır. Bu nedenle bankalar optimal düzeylerde vade sayısını ayarlamaktadır. Bu vade sayısı ile birlikte ödeme miktarları da uygun şekilde ayarlanmış olacaktır.

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