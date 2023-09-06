Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında MEMUR-SEN tarafından sunulan teklifler arasında, 2024 yılından itibaren memur ve emekli maaşlarına 3'er aylık dönemler halinde zam yapılması da bulunuyor. Bu gelişme, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşık 1 ay boyunca devam edecek ve 2024 ve 2025 yıllarındaki maaş artışları gibi önemli kararlar alınacak. MEMUR-SEN'in masaya taşıdığı zam oranları da bu süreçte değerlendirilecek. MEMUR-SEN, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna 129 maddelik teklifini açıkladı ve bu teklif arasında memur ve emekli maaşlarına 3 ayda bir zam yapılması önerisi dikkat çekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilen teklifin içeriği hakkında yapılan açıklamalarda, memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesi amacıyla bazı maddelerin korunduğu ve yeni maddelerin eklediği belirtildi. Bu eklenen maddeler arasında 6 ayda bir zam uygulamasının yerine 3 ayda bir zam yapılması da bulunuyor. Yani memur ve emekli maaşları, daha sık periyotlarda artacak.

Ayrıca, teklifte bayram ikramiyesi verilmesi, seyyanen artış yapılması, aile yardımının emeklilere de verilmesi gibi önemli maddeler de yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yönelik bu yeni dönem, maaşları düzenli olarak artırarak memur ve emeklilere ekonomik rahatlama sağlayacak.