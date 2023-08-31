Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme zammı sonrası oluşan tabloya dair açıklamada bulundu. Memur ve memur emeklisi için 2024 yılı toplam %25, 2025 yılı için toplam %11'lik zam yapılmasına karar verildi.

Memur ve memur emeklisi için 2024'ün ilk 6 ayı %15, ikinci altı ayı için %10 zam uygulanacak.

Memur ve memur emeklisi için 2025'in ilk 6 ayı %6, ikinci 6 ayı için %5 zam uygulanacak.

MEMUR SEN BAŞKANI AÇIK AÇIK KONUŞTU: “MÜJDE GİBİ İFADE EDİLEMEZ..!”

Memur Sen başkanı Ali Yalçın paylaşılan zam oranları ile ilgili: “Enflasyon farkı toplu sözleşme kazanımıdır. Müjde gibi ifade edilemez. Refah payı alamadık. Enflasyon farkı ile beraber Ocak ayında en düşük aylık 30.000 TL'ye denk geliyor” ifadesini kullandı.

6 aylık enflasyon tahmini baz alınarak Ocak 2024 öğretmen, genel müdür, avukat, mühendis, profesör, polis memuru, hemşire ve doktor maaş farkı belli oldu.

ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE, AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

Üniversite mezunu memur tahmini hesaplamaya göre Ocak ayında 33 bin 110 TL ödeme alacak. Diğer meslek gruplarının zamlı maaşları ise şu şekilde gerçekleşecek:

-Uzman öğretmen zamlı maaşı 42.640 TL

-Öğretmen maaşı 38.476 TL

-Komiser maaşı 47.100 TL

-Polis memuru maaşı 42.621 TL

-Uzman doktor maaşı 53.669 TL

-Hemşire maaşı 38.167

-Mühendis maaşı 47.816 TL

-Avukat maaşı 45.563 TL