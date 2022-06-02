Memur Adaylarının Dikkatine! O Bakanlık 1800 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 1800 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı.

Kamu Personeli Seçme sınavına girmiş ve yeterli puanı almış, diğer şartlarda uyum sağlayan adayların dikkatini çeken bir haber geldi bu sabah. Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacağını açıkladı ve şimdi gözler tercihlerin nasıl yapılacağına çevrildi.

Bugünden itibaren başlamak suretiyle yani 2 ile 9 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Konuyla alakalı yapılan açıklamada, ”bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi gereğince istihdam edilmek amacıyla toplamda 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacak” Denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hangi Pozisyonlarda Alım Yapacak?

100 koruma ve güvenlik görevlisi,

190 orman muhafaza memuru,

182 büro personeli,

3 ziraat teknisyeni,

10 ziraat teknikeri,

3 Veteriner Sağlık teknisyeni,

10 Veteriner Sağlık teknikeri,

23 biyolog,

23 Kimyager,

23 laborant,

24 avukat,

7 harita mühendisi,

15 balıkçılık teknolojisi mühendisi,

51 su ürünleri mühendisi,

86 orman mühendis,

135 gıda mühendisi,

392 veteriner hekim,

523 ziraat mühendisi.

Haberimizin başında da açıklamış olduğumuz gibi bugünden itibaren başlamak suretiyle 9 Haziran 2022 tarihine kadar ÖSYM tercihler sayfası üzerinden KPSS'ye girmiş ve getiri puanı almış adayların başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.