BDDK 2021 Faaliyet Raporunu Açıkladı: O Konudaki Şikayetler Dikkat Çekti! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na geçen yıl 200 bine yakın şikayet ulaştı. Şikayetlerin esasında ise krediler bulunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2021 faaliyet raporunda bulunan verilere göre; geçtiğimiz sene BDDK’ya intikal eden 198.626 şikayet başvurusunun %29.2'sini bireysel krediler başta olmak üzere .8'ini ise banka ve kredi kartları ve en son olarak .1'ini ise mevduat ve katılım konu işlemleri ile alakalı problemler oluşturdu.

Bilindiği gibi Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), her sene bir önceki senenin faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşıyor. Bazı dönemlerde çok ilginç veriler ortaya çıksa da bu sene çekilen krediler ve kartlar ile alakalı şikayetler gündeme geldi.

2. Sırada Kartlar Var

2021 senesi içerisinde bireysel krediler hususunda 58.042, banka ve kredi kartları hususunda 37.316 adet şikayet edildi. Toplamda şikayet sayılarında bir önceki yıla göre düşüş olduğu her ne kadar belirtilse de özellikle banka dışı kuruluşlar ile alternatif dağıtım kanalları ve müşteri sırrının ifşası konulu şikayetlerin ciddi manada arttığı görüldü.

Para Cezası Da Kesildi

Gelen şikayetlere paralel bir şekilde denetim faaliyetleri kapsamında 2021 senesi içerisinde 247 adet rapor düzenlendi, 200 adet müzekkere kurul gündemini alındı ve böylece yapılan denetimler sonucunda 200 adet kurul kararına varıldı. Buna göre toplamda bankalara 601 milyon 126 bin 869 lira idari para cezası uygulandı.