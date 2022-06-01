Memur Adaylarının Dikkatine! İçişleri Bakanlığı 3546 Personel İstihdam Edecek! Başvuru Şartları Neler? Türkiye'de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber işsiz vatandaş sayısı her gün artmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı böyle bir atmosferde müjdeli haberi duyurdu. İçişleri Bakanı tarafından açılan personel alımı ilanı ile 2022 senesi içerisinde tam 3546 personel istihdam edilecek. İçişleri Bakanlığı'nda çalışma fırsatı sağlayan yeni personel alım ilanına yönelik detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

İçişleri Bakanlığı 3546 Personeli Bünyesinde İstihdam Edecek

İçişleri Bakanlığı resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre espit edilen açık pozisyonlara istinadeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı personel alım ilanında 3546 personel istihdam edilecek.

İçişleri Bakanlığı Hangi Pozisyonlarda Personel Alacak?

· Tekniker,

· Şehir planları ısı,

· Sosyal çalışmacı,

· Programcı,

· Psikolog,

· Mütercim tercüman,

· Mühendis,

· Kağıt restoratörü,

· Grafiker,

· Destek personeli,

· Büro personeli,

· Avukat,

· Arşiv uzmanı

İçişleri Bakanlığı'nın Personel Alım İlanına Kimler Başvuru Yapabilir?

18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekir. 35 yaşını tamamlamamış olma koşulunun da sağlaması gerekir.

İçişleri Bakanlığı Personel Alım Müracaat İşlemleri Ne zaman6 Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen yeni 3546 personel alım istihdam ilanına yönelik bütün detaylar belli oldu. Buna göre 16 Haziran 2022 tarihi ile 21 Haziran 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerinin yapılması gerekir. İçişleri Bakanlığı iş başvuru işlemleri e-devlet uygulaması üzerinde bir yer alan İçişleri Bakanlığı'na ait hizmetler üzerinden gerçekleştirilecek.