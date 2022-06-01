Kendi İşinizin Patronu Olup Milyarlarca Lira Kazanmak İster Misiniz? O Halde Hemen Starbucks’tan Bayilik Alabilirsiniz! Dünya çapında bilinen bir marka olan Starbucks , kahve zinciri şeklinde faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkemizde de ilk mağazasını 2003 senesinde İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde açan zincir, ftanchise yöntemi ile süratli bir şekilde yaygınlık kazandı. Günümüzde kahve denildiğinde akla ilk gelen marka haline dönüşen Starbucks , aynı zamanda en çok kazandıran yatırımların başında geliyor.

Starbucks Bayiliği Nasıl Alınır?

Starbucks Türkiye'de dağıtıcı yetkisi verdiği Shaya Kahve A.Ş aracılığı ile Faranjit ise vermektedir. Kuruluşun iletişim kanalları ile Franchise açma İsteğinizi bildirebilirsiniz. Starbucks girişim politikasına göre yeni ve öncelikli şube atılacak bölgeler belirlenmiştir. Bu sebeple doğrudan şirkete gitmek suretiyle başvuru yapılması süratli bir şekilde sonuç alınması açısından önemlidir.

Starbucks French hisse ücreti ne kadar?

Açılması planlanan şubenin nerede olduğuna ve bazı faktörlere göre belirlenen Franchise ücreti 800.000 TL ile 2 milyon 750 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu ücretin yanı sıra aynı zamanda personel ücretleri ile reklam giderlerini de karşılanması öngörülüyor. Açılacak şubenin coğrafi konumuna göre ilave talepler de gerçekleşebilir.

Starbucks Bayiliği Açma Koşulları Neler?

Öncelikli olarak firma ticareti sicili temiz olan kişilerin müracaat etmesinin ön koşul olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Başvuru sahibinin girişimci karakteri ile yöneticilikte deneyimi de aynı şekilde aranan kriterler arasında yer alıyor. Her bakımdan Starbucks, temsilciliğinin en iyi şekilde taşıyabilecek kişilerin seçimini yapma hususunda şirket oldukça hassas davranıyor. İdari kabiliyet varsa olmak üzere insan ilişkileri ile finans yönetimindeki kabiliyet yine aynı şekilde Starbucks bayiliğinin alınması açısından aranan nitelikler arasında yer alıyor.